الوكالة الوطنية للإعلام

عبد الصمد أحالت على أمانة مجلس وزراء الإعلام العرب اقتراحات وزارة الإعلام حول الإطار التنظيمي والاستراتيجي للاعلام الإلكتروني العربي

أحالت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، إلى أمانة مجلس وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول العربية، اقتراحات وزارة الإعلام حول الإطار التنظيمي والاستراتيجي للاعلام الإلكتروني العربي، وذلك بناء على قرار الدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب بتاريخ 16/6/2021 المتعلق بتشكيل لجنة عربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وعضوية لبنان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وموريتانيا.

وضمنت الوزيرة عبد الصمد الورقة اللبنانية مجموعة اقتراحات وتوصيات، من شأنها أن تساعد الدول المعنية بالقرار على بلورة رؤية عربية مشتركة وهادفة، على رأسها ميثاق شرف إعلامي عربي مشترك، وتبني استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات التكنولوجيا العالمية وفرض ضريبة عليها، واحتواء مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال خصوصاً، ومكافحة التحرش الإلكتروني، وإنشاء موقع إلكتروني موحد لدحض الشائعات والأخبار الكاذبة ومركز أبحاث مشترك، وبرامج تدريب مشتركة، أضف إلى مجموعة اقتراحات أخرى.

وكالة الأناضول

تدريبات عسكرية أميركية إندونيسية بجزيرة سومطرة في آب

وصل مئات من قوات الجيش الأميركي إلى جنوبي جزيرة سومطرة بإندونيسيا للمشاركة في مناورة عسكرية مشتركة بين البلدين تستمر من 1 حتى 14 آب المقبل.

وذكر بيان صادر عن الجيش الإندونيسي، أن أكثر من 4500 عسكري من البلدين سيشاركون في التدريبات التي ستكون أكبر مناورة عسكرية مشتركة بين البلدين في التاريخ.

وقال الجنرال أنديكا بيركاسا، رئيس أركان الجيش الإندونيسي، إن التدريبات تهدف إلى تعزيز العلاقات الودية بين جاكرتا وواشنطن.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإندونيسي، الجنرال تاتانغ سوبارنا، إن التدريبات المشتركة هذا العام ستشهد مشاركة 2246 جنديًا إندونيسيًا و 2282 جنديًا أميركيًا.

وأضاف سوبارنا أن الجنود سيشاركون في تدريبات ميدانية وطبية وتمارين على الطيران ومواجهة الحرائق.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الأسد ولافرنتييف يناقشان في دمشق التعاون بشأن عودة اللاجئين

استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، وفداً روسياً برئاسة مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، لبحث الجهود المشتركة والتعاون الثنائي في موضوع عودة اللاجئين السوريين.

وأكد الأسد أنّ "سوريا تعمل بشكل حثيث ومتواصل من أجل عودة اللاجئين سواء من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية التي خربها الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار للمناطق التي تم تحريرها، أو من خلال تسريع عملية المصالحات بما يضمن عودة آمنة للاجئين والمهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم".

وأعرب لافرنتييف عن "ثقته بأن الجانبين السوري والروسي سيصلان إلى نتائج ملموسة في هذا الإطار نظراً للخطوات والإجراءات الفعّالة التي تقوم بها الحكومة السورية لتوفير الظروف الملائمة والأرضية المناسبة لعودة اللاجئين السوريين"، مشيراً إلى "استعداد بلاده للاستمرار بالعمل مع سورية لتذليل الصعوبات والعقبات التي يمكن أن تعيق هذه العملية".