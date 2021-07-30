ذكرت وكالة "سانا" أن مدنيين قتلا بينهما طفل برصاص وقذائف الهاون التي أطلقها الإرهابيون على أحياء مدينة درعا جنوبي البلاد. وأفيد أن الجيش السوري قضى على مجموعة ارهابية قطعت الطريق الى معبر نصيب مع الاردن وأعادت فتح الطريق أمام السيارات والشاحنات.

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري دمرت طائرة مسيرة في ريف حماة، أطلقها مسلحون من ريف إدلب.

حث رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبد المنعم العودات مع القائم بأعمال السفارة السورية بعمان عصام نيال، تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبما يخدم قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي تعامل معها برلمانا البلدين بتناغم تجلى في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني أخيراً.

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، فتح تحقيق بسقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد واعتبرت الخلية سقوط الصاروخ تهديداً لأمن المدنيين وفعلاً خارجاً عن القانون.

ألغت السلطة الفلسطينية، المادّة 22 من "مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة"، التي كانت تُتيح للموظفين التعبير عن آرائهم. ونشرها بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من وسائل التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التشريعات". وأصدرت الحكومة الفلسطينية، بياناً، قالت فيه إن "الهدف من إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك، هو إزالة أي تعارض أو تقييد للحريات العامة".

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه لا يمكن إنهاء الحرب في اليمن بكبسة زر، مثمناً الخطة السعودية لتحقيق السلام في هذا البلد.

أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني بأن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن بفتح بحث تحقيق ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب.

نفى رئيس الوزراء التونسي المقال، هشام المشيشي، أن يكون قد تعرض للضرب أو لتهديد بالسلاح في قصر قرطاج، مؤكداً أن "الإشاعات لا حدود لها". مؤكداً أنه لن "يكون عنصر تعطيل أو عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون".

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه يعكف على إعداد خارطة طريق سيقدمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة.

قالت وسائل إعلام مصرية، إن لقاءاً مرتقباً سيجمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، موضحة أن وساطة مصرية نجحت مؤخراً في التوصل إلى تفاهمات بين عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر.

أكد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجزائر، أن السياق الدولي الحالي "لا يرحم الضعفاء" وعلينا بناء جيش قادر على مواجهة التحديات لأن الجزائر دولة محورية.

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في ليبيا عن "انفجار بمحطة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل جفارة خلال زرع الخارجين على القانون للألغام" هناك.