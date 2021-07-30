الوكالة الوطنية للإعلام

أول تقرير رسمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حول انفجار المرفأ: نحض السلطات على تحقيق العدالة وضمان عدم تكرار الانتهاكات الخطيرة

أطلقت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أول تقرير رسمي لبناني حول انفجار مرفأ بيروت، قبل أسابيع من الذكرى السنوية الأولى الانفجار تحت عنوان: "رصد انتهاكات حقوق الإنسان في الاستجابة لانفجار مرفأ بيروت". في مؤتمر صحافي عقد في فندق "لو غابرييل" الاشرفيه قبل ظهر اليوم، في حضور نقيب المحررين جوزيف القصيفي واعضاء الهيئة وعدد من الشخصيات الحقوقية وإعلاميين.

ويهدف التقرير، بحسب الهيئة، إلى "مراقبة التدخلات التي تقوم بها الأطراف الوطنية المعنية في مرحلة ما بعد الانفجار إضافة إلى التواصل مع الناجين والناجيات وذوي الضحايا لمعالجة مخاوفهم وبالتالي يشير التقرير الى قضايا منهجية واسعة الانتشار تؤدي الى انتهاكات لحقوق الانسان وتحدد الاجراءات التي يتعين تنفيذها للتخفيف من مخاطر الانتهاكات وتوصي بتدابير لتحسين الاستجابة للكوارث وحماية حقوق الناجيات والناجين من الانفجار بما في ذلك الفئات الاكثر ضعفا".

وقالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب إن "الوقائع والمعلومات التي جمعتها حول انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب من العام 2020 وطريقة الاستجابة لتداعياته أثبتت إهمالا وفشلا كبيرا في حماية حقوق الجميع بدون تمييز، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والسكن والغذاء والماء والتعليم والحق في بيئة صحية سليمة".

وكالة أنباء شينخوا

أمير الكويت يستقبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم (الأربعاء) استمرار التعاون الوثيق بين بلاده ومنظمة الصحة العالمية، حسبما نشره الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشيخ نواف الأحمد قوله عقب استقباله اليوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن هذا التعاون هو استكمال لدور الكويت الإنساني .

من جهته عبّر غيبريسوس عن تقديره لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولدولة الكويت على الدور الإنساني الرائد الذي تقوم به في دعم المنظمة وأنشطتها الصحية وتقديم المساعدات لدول العالم.