TL

يمكن القول إن الأيام الثلاثة التي منحها مهندسو الحكومة العتيدة فرصة لأنفسهم هي للتحضير للنقاش الصعب أي مرحلة البحث بأسماء التشكيلة لاسيما بعد توسيع دائرة الحقائب المسماة سيادية لتشمل وزارتي الطاقة والاتصالات وغيرهما بما يذكر بقول إحدى المرجعيات إن الجهاد الأكبر في عملية التأليف هو الخوض بالأسماء.

المنار

في التوقيت الحكومي ستتكفل الساعات المقبلة بكشف المزيد من صورة المفاوضات التي تبدو الى الآن انها تبحر في المسار الايجابي، وان كان الرئيس المكلف قد حرر نفسه من ميقات الرابع من آب الا ان المساعي مستمرة أملا بالانجاز الحكومي باسرع وقت ممكن.

nbn

عشية الرابع من آب وفيما كانت تتجه الأنظار إلى مواقف الكتل النيابية من الإقتراح الإستثنائي للرئيس سعد الحريري الذي يشكل مدخلا لتحقيق العدالة من خلال رفع كل الحصانات عن جميع المسؤولين من رأس الدولة إلى أصغر موظف أطل رئيس الجمهورية ميشال عون معلنا استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار المرفأ في حال رغب المحقق العدلي بالاستماع إليه ‏وإنسجاما مع ما اعلنه رئيس الجمهورية شدد النائب علي حسن خليل في ضوء إعلان عون على أنه لم يعد مبررا عدم القبول برفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء.

mtv

الأحد ينتهي عمليا وفعليا اسبوع العسل والغزل بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية. لا نرسم هذه الصورة للجزم بأنه سيكون بعد العسل بصل، لكن بعد المتابعة اللصيقة لمسار الزيارات الميقاتية قصر بعبدا، علمنا علم اليقين بأن الرجلين عملا بجهد للمحافظة على علاقة لطيفة ، ولم يخف الإثنان رضاهما عن هذا الإنجاز.

NTV

يدخل التأليف في نفق الإجازة والاستراحة من عناء ثلاثة اجتماعات رئاسية قبل موعد الاستئناف يوم الاثنين المقبل حيث تطرق المحادثات الابواب الصعبة من داخلية وعدل وثلث معطل وهو ما يخرج الحكومة من نفقها الى احتمال نفوقها.

OTV

في 18 آذار 2019، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تعليقا على تمنع بعض المسؤولين عن المثول أمام القضاء في قضايا فساد: "الآن نسمع اعتراضات، ولكن في هذه المعركة ليس هناك حصانة لأحد، وهذا ما يجب ان يعرفه الجميع".

LBC

صاعقة معلومات فجرها تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) حول انفجار المرفأ والذي نشرت بعضا منه وكالة "رويترز" منذ بعض الوقت.

يقول التقرير إن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت لم تكن أكثر 20 بالمئة فقط من حجم الشحنة الأصلية والبالغة 2754 طنا، ومعبأة بمعدل طن واحد في كل حقيبة او "شوال" كما يقال بالعامية.

الميادين

فرنسا تعلن استعدادها لزيادة الضغط على "مسؤولين لبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة" بعد تكليف نجيب ميقاتي، والمجلس الأوروبي يقرّ "إطاراً قانونياً لنظام عقوبات". أقرّ المجلس الأوروبي اليوم الجمعة، إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية. وأضاف المجلس في بيان أن "الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان"

الجزيرة

نقل عن مصادر استخبارية أوروبية وأميركية أن إيران هي المشتبه فيه الرئيسي في هجوم استهدف ناقلة تشغلها شركة إسرائيلية قبالة عمان، مما أدى لمقتل اثنين من طاقمها. وقال مسؤول عسكري أميركي للوكالة إنه يرجح تعرض الناقلة لهجوم بطائرة مسيرة. وكانت شركة "زودياك ماريتايم" (Zodiac Maritime) الإسرائيلية قالت، اليوم الجمعة، إن سفينة تديرها تعرضت لهجوم في بحر العرب قبالة ساحل عُمان، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.

العربية

أكد وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن الثقافة ستكون "محركاً حيوياً من أجل عالم أكثر استدامة ومستقبل أكثر ازدهاراً لجميع الشعوب".