لبنان الحر

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني مدير الدائرة الاقتصادية الإقليمية في السفارة الفرنسية Francois De Ricolfis ومدير المبيعات في شركة Smith المصنّعة لأجهزة السكانر Jacques Bernardi. وتم البحث خلال الاجتماع في موضوع هبة السكانر المقدمة من الدولة الفرنسية التي استلمتها إدارة الجمارك اللبنانية منذ أسبوع وبدء تدريب الفريق الفرنسي للموظفين على استعمال وتشغيل الجهاز لمدة ثلاثة أسابيع.

صوت لبنان

أكدت السفيرة الفرنسية آن غريو دعمها الدفاع المدني في مهامه، قائلةً "مستمرّون في الدعم طالما هناك حاجة إلينا فعندما يحتاج بلد شقيق إلى المساعدة نُبادر بشكلٍ جيّد". وحيّت غريو عناصر الدفاع المدني على ما يقومون به من أجل المدنيين وخصوصاً ما فعلوه في آب الماضي لأنهم يقدّمون الخدمات إلى الجميع من دون تمييز ومهما كانت الظروف.

radio orient

وضع عضو كتلة المستقبل النيابية النائب ​طارق المرعبي​ آليات ومعدات شركته بتصرف اهالي القرى والبلدات التي تواجه النيران في اكروم عكار وعكار العتيقة وفي اي بلدة بحاجة الي مساعدة تقنية.

اذاعة النور

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر وفدا من لجنة "ساحة القدس" في صيدا برئاسة محمد عكاوي بمقر الحزب في صيدا، في حضور مسؤول شعبة صيداعارف حميد,وأوضح بيان للحزب أن الوفد قدم التهنئة لقيادة حزب الله بعيد الأضحى المبارك، وعرض لنشاطات اللجنة، كما نوه ب"الجهود التي قام بها الحزب وأجهزته الصحية والاجتماعية لا سيما في مواجهة فيروس كورونا والازمة الإقتصادية والاجتماعية".

صوت المدى

التقى ​وزير​ السياحة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​رمزي المشرفية​ في مكتبه في ​وزارة السياحة​ وفدا من طلاب مدرسة راهبات سيدة ​جبل الكرمل​ ​الفنار​، المتأهلين لنهائيات مسابقة "رابطة ​الطلاب​"،- -“Students League”التي نظّمتها منظمة السياحة العالمية التابعة للامم المتحدة – UNWTO.