أعلنت شركة "زودياك" بملكية رجل الأعمال الإسرائيلي أيال عوفر مقتل بحارين، بريطاني وروماني،في الهجوم الذي استهدف السفينة "ميرسير ستريت" قبالة شواطئ عمان.وقال بيان مقتضب صادر عن عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني، إن التحقيق جار في الحادث، واتّهم مسؤول إسرائيليّ رفيع المستوى، طهران، بالوقوف وراء الهجوم،،وهاجموا هيكل السفينة بطائرة بدون طيار" وقال . هناك ضرر للشحن الدولي"،و أنّ "الروماني المقتول هو قبطان السفينة". كما أشار إلى أنّ "البريطاني هو حارس أمن".

أعلنت شركة "زودياك ماريتايم" المشغلة للسفينة "ميرسر ستريت",أن السفينة أصبحت تحت سيطرة الطاقم، وترافقها حاليا قوات من البحرية الأمريكية.

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأن اجتماعا عقد بين وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي في أعقاب الهجوم على سفينة إسرائيلية في الخليج.

قالت "قناة العالم" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة إن الهجوم على السفينة الإسرائيلية شمال بحر عمان، جاء ردا على هجوم إسرائيلي على مطار الضبعة في منطقة القصير بسوريا.

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ووزير الخارجية، يائير لبيد، خلال محادثات مع نظيريهما الأميركيين أن إيران تقترب من مكانة "دولة عتبة نووية". كذلك جاء في استعراض قدمه "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب إلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أن إيران تسعى إلى الاستقرار كدولة كهذه وتقصير المدة الزمنية للانطلاق نحو صنع سلاح نووي بشكل مستقل.

عاد مسؤولون إسرائيليون إلى استخدام مصطلح "عتبة نووية" في سياق الحديث عن إيران واحتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي معها. إلا أنه لا يوجد تعريف متفق عليه لمصطلح "دولة عتبة نووية"، كما أنه في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان") لا يعتقدون أن إيران "دولة عتبة نوويية"، وفق ما أفاد المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل,وأضاف هرئيل أن هذه القضية لم تُستوضح مع الأميركيين، ولا يتفق المسؤولون في "أمان" مع تحذير رئيس الموساد الأسبق، داني ياتوم، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، من أنه بالرغم من إعلان إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنها ستمنع إيران من حيازة سلاح نووي، لكنها لن تمنعها من الوصول إلى مكانة "دولة عتبة نووية".وأوضح هرئيل أنه ليس معروفا ما هي "دولة عتبة نووية". لكنه أشار إلى أن المعطى الذي يثير قلق أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية، هو ما يتعلق بالكمية المطلوبة من اليورانيوم المخصب من أجل صنع قبلة نووية واحدة.

استشهد شاب فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي وأصيب أكثر من عشرة آخرين خلال مواجهات في بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل، خلال تشييع الشهيد الطفل محمد العلامي (12 عامًا).كما أصيب 10 مواطنين برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، كما سجلت عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في جبيل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.