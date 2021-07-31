قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن إيران تؤخر استئناف المحادثات مع القوى العظمى الهادفة إلى انقاذ الاتفاق النووي، مع ابتعادها في الوقت ذاته أكثر فأكثر عن عناصر الاتفاق الأساسية". و"نأمل بحصول عودة إلى الاتفاق ونحن على قناعة شديدة بأن ذلك يصب في مصلحة الجميع". "لكن من الواضح أن هذا الخيار لن يكون متاحا إلى الأبد".

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير 40 هدفا لحزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، شمالي العراق في غارات جوية.مشيرة إلى أن "الأهداف المدمرة شملت مخابئ ومستودعات ذخيرة ومقرات".

أعلن مسؤولون أفغان أن معارك شرسة تدور بين قوات الأمن ومقاتلي "طالبان" على مدار يومين، بعد أن اجتاح الأخيرون عاصمة إقليم هلمند جنوب البلاد وسط نزوح كبير للسكان عن المدينة.

قالت الأمم المتحدة اليوم إن مجمعها الرئيسي في غرب أفغانستان تعرض لهجوم من "عناصر مناهضة للحكومة" مما أسفر عن مقتل حارس واحد على الأقل من الشرطة الأفغانية وإصابة ضباط آخرين بجروح.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن وصول أول دفعة من المواطنين الأفغان الذين عملوا لحساب الجيش الأمريكي إلى الولايات المتحدة.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الدفعة الأولى التي تضم حوالي 250 مترجما وسائقا أفغانيا وغيرهم ممن عملوا مع الجيش الأمريكي وكذلك أفراد أسرهم، وصلوا إلى مطار دالاس الدولي خارج واشنطن.

وافقت الحكومة التشيكية على برنامج لمساعدة الأفغان الذين عملوا مع القوات التشيكية خلال انتشارهم في مهمات الناتو.وقال وزير الدفاع لوبومير متنار إن المساعدة تستهدف المترجمين الأفغان وعائلاتهم وتشمل نقلهم وعرض لجوء ومساعدة مالية.

قالت وكالة "رويترز"، إن المفوضية الأوروبية قامت بصياغة مبادئ توجيهية، تلزم المؤسسات اختبار والتحقق من متانة الطرق الجديدة ومنشآت الطاقة للاستعداد لكارثة عالمية وشيكة,وبموجب المتطلبات الجديدة، يجب أن تضمن شركات بناء الطرق وكذلك السكك الحديدية ومحطات الطاقة، أمان وصلابة هذه المنشآت أثناء الفيضانات والجفاف.

تحقق السلطات الفرنسية حاليا فيما إذا كان استهدف هاتف وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".

قال إيفان ترتيل رئيس لجنة أمن الدولة في بيلاروس، إن مؤسسته حصلت على معلومات حول التحضير من الخارج، لعدد من الهجمات الإرهابية في مينسك ووبريست وغرودنو (على غرار تلك التي تم إفشالها، ومن بينها الهجوم على منشأة عسكرية، ومحاولة اغتيال الصحفي غريغوري أزارينك)"وأشار ترتيل إلى أنه على الرغم من أن مخابرات بعض الدول الغربية كانت على علم بمخططات الإرهابيين، "إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات للحد من نشاطاتهم على أراضيها".

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الجانب الروسي لم يستلم حتى الآن أية طلبات من مينسك بخصوص نشر وحدات من الجيش الروسي في بيلاروس.

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن الناتو يواصل بشكل منهجي تعزيز وزيادة منشآت بنيته التحتية العسكرية الهجومية على طول الحدود مع بيلاروس. وفسر لوكاشينكو ذلك، بأن بلاده قد وقعت في "مركز المواجهة الحضارية" بين الغرب والشرق.

قال قائد سلاح الجو الملكي البريطاني المارشال مايكل ويغستون، إن النشاطات الفضائية التي تقوم بها روسيا والصين، تتسم بالخطورة.ووفقا للضابط البريطاني، تنشر موسكو وبكين بانتظام الأقمار الصناعية في مدارات "قريبة جدا" من أقمار الآخرين، وتقومان كذلك بجمع المعلومات الاستخبارية.

حذر الجيش الأمريكي مما وصفه محللون بأنه توسع كبير في حقول صوامع الصواريخ النووية الصينية وسط تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن. وقدر الباحثون في اتحاد العلماء الأمريكيين، أن لدى الصين ما يقرب من 250 صومعة صواريخ تحت الأرض قيد الإنشاء.