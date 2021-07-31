استهدفت طائرة تركية دون طيار سيارتين مدنيتين في قرية قومجي على طريق عين العرب ـ حلب شمال غرب سوريا.واقتصرت على الأضرار المادية، دون أن تسجل إصابات بين المدنيين.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة,وقال التحالف: إن "الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر بدعم إيراني",وان "جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب".

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن قواته واللجان الشعبية حققت نجاحات ميدانية في محافظة البيضاء وقال إن المرحلة الثانية من عملية "النصر المبين" أدت إلى تحرير مديريتي نعمان وناطع وطرد عناصر موالية للتحالف العربي وتكبيدها خسائر فادحة.,وان "قواتنا بصدد تطهير ما تبقى من جيوب في محافظة البيضاء بعد تحرير معظم مناطقها".

قال أحد أفراد أسرة عبد الجليل السنكيس المعارض البحريني البارز القابع في السجن، إن قريبه فقد 10 كغ من وزنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من إضرابه عن الطعام.وأفادت وكالة "رويترز" بأن جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان دعت للإفراج عنه، كما دعت لإعادة ما صادرته السلطات من مخطوطات كتبها.

استقبل رئيس التونسي قيس سعيد، ظهر بقصر قرطاج، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

قالت زوجة النائب بالبرلمان التونسي ياسين العياري إن قوات أمن بالزي المدني اعتقلت زوجها الذي اتهم الرئيس قيس سعيد على "فيسبوك" بأنه نفذ انقلابا عسكريا.

أكد مصدر في المحكمة الابتدائية تونس 2، إحالة 4 أشخاص ينتمون إلى "حركة النهضة" إلى قاضي التحقيق بتهمة "الشروع بأعمال عنف أمام البرلمان".ومن "بين المتهمين عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمي إلى طاقم التشريفات التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وثالث كان حارسه الشخصي سابقا".

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الرئيس التونسي إلى إعادة عمل البرلمان، مشيرا إلى أنه أُبلغ بأن القرارات الاستثنائية المتخذة هدفها، إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.وشدد بلينكن في تصريحه على ضرورة أن يقرن الرئيس التونسي قيس سعيد هذه الأقوال بالأفعال، وبخاصة إعادة فتح البرلمان.

كشفت وسائل إعلام ليبية عن وصول تعزيزات عسكرية إلى جهاز الدعم والاستقرار بالماية، وأخرى إلى سرية الإسناد الأولى المتمركزة ببوابة مدخل الزاوية مع احتقان الأوضاع بين الطرفين.وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه نتيجة للاشتباكات بمنطقتي الماية والزاوية أصيبت ثلاث وحدات توليد بمحطة الزاوية المزدوجة.

زار الصحفي الأمريكي روبرت ورث نجل القذافي سيف الإسلام في مدينة الزنتان، ونقل عنه قوله إنه حر الحركة ويرتب لعودته إلى الساحة السياسية في بلاده.ونقل الصحفي الأمريكي عن سيف الإسلام القذافي في تقرير مطول نُشر بصحيفة نيويورك تايمز أن "المقاتلين الذين اعتقلوه قبل عشر سنوات قد تحرّروا من وهْم الثورة وأدركوا في نهاية المطاف أنه قد يكون حليفًا قويًّا لهم".وأثار ظهور سيف الإسلام القذافي ردود أفعال متباينة بين النشطاء الليبين.

نقلت "بوابة الوسط" الليبية عن مصادر قريبة من المجلس الرئاسي أن رئيس المجلس محمد المنفي سيؤدي زيارة رسمية إلى السعودية، لم يحدد لها موعدا بعد.

وصل وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين حاملا رسالة إلى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.