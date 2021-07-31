الديار/هيام عيد

نقلت عن مصادر نيابية قولها أن تأكيد الرئيس نجيب ميقاتي بأن الحكومة لن تبصر النور قبل الرابع من آب المقبل، يعني، ومن الناحية العملية، أن التشاور مستمر وقد وصل إلى مرحلة متقدمة ولكنها ليست الأخيرة والحاسمة، وبالتالي، فإن الأيام القليلة المقبلة كفيلة بأن تحمل مؤشّرات على مدى قدرة طرفي التشكيل على التعاون وتسهيل ولادة الحكومة. وعليه تُحافظ المصادر نفسها على نظرتها الإيجابية إلى الواقع الحكومي، مشدّدة على أن التوافق والتقاطع بين القوى السياسية على أهمية التوصّل إلى حكومة ولو إنتقالية، لتقطيع الوقت حتى موعد الإستحقاقات الدستورية، يبقى أفضل حالاً من البقاء في ظل حكومة تصريف الأعمال، كما أنه يشكل المدخل إلى تسوية سياسية تترجم في الحكومة المقبلة.

اللواء/عمر البردان

نقل عن مصادر نيابية قولها أن "عدم حصول أي حكومة قد تشكل على دعم الدول العربية، وتحديداً الخليجية منها وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، سيجعل مهمة هذه الحكومة صعبة، في ظل التحديات التي يواجهها لبنان، وتحديداً المالية والاقتصادية منها"، كما داعت هذة الاوسط إلى الانتظار لترقب خطوة الرياض المقبلة، سيما ما يتعلق بالموقف من الرئيس ميقاتي وحكومته، متسائلتًا ماذا سيحمل السفير بخاري في جعبته عند العودة إلى بيروت؟.

نداء الوطن/غادة حلاوي

نقلت عن المطلعين على اجواء رؤساء الحكومات السابقين قولها انها تراى انه من الصعب ان يتمكن الرئيس نجيب ميقاتي من تجاوز خريطة الطريق الحكومية التي رشحه على اساسها رؤساء الحكومات، والتي بفضلها اعلنت دار الفتوى تسهيل مهمته او بمعنى آخر باركته ومنحته غطاء سنياً لذلك لن يكون ميقاتي محرراً وهو ملزم بأحكام البيان الذي على اساسه اختاره رؤساء الحكومات السابقون، واذا كان ذلك غير طبيعي فان كل ما يحصل في ما يتعلق بتشكيل الحكومة ليس طبيعياً ونادي رؤساء الحكومات يعتبر ان وحدة موقفه يقوي حضوره ويعززه، ولذا فليس سهلاً على ميقاتي التفرد بقراراته الحكومية.

الجمهورية/ راكيل عتيق

نقلت عن مصادر للقوات قولها أنّ "الرهان هو على الانتخابات لتقوية الجبهة السيادية والفريق الذي يجب أن يكف يد الفريق الحاكم، فلا مخرج آخر من المأزق الراهن الّا الانتخابات، بدليل فشل حكومة الرئيس حسان دياب، واعتذار كلّ من السفير مصطفى أديب والحريري عن التأليف، والدوران في دوامة الفشل نفسها".