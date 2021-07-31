روسيا اليوم

تونس.. القضاء العسكري يكشف سبب سجن النائب ياسين العياري

أفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في تونس في بيان بأنه تم إيداع النائب ياسين العياري السجن المدني بتونس صباح اليوم، تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده. وذكرت الوكالة في بيان نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الإيداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018. وأوضحت الوكالة أن النيابة العسكرية تولت تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 يوليو الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب. وكانت حركة "أمل وعمل" التي يترأسها العياري قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن توقيفه.

روسيا اليوم

واشنطن تندد بالهجوم على مجمع الأمم المتحدة في أفغانستان

نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالهجوم على مجمع تابع للأمم المتحدة بإقليم هرات غربي أفغانستان، ودعت إلى وقف فوري لأعمال العنف في أفغانستان. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر: "الولايات المتحدة تدين الهجوم الذي شنه متشددون مناهضون للحكومة على مجمع الأمم المتحدة في هرات. ما زلنا ندعو إلى وضع نهاية فورية للعنف المستمر في أفغانستان". وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أن مجمعها الرئيسي في غرب أفغانستان تعرض لهجوم من "عناصر مناهضة للحكومة" أسفر عن مقتل حارس واحد على الأقل من الشرطة الأفغانية وإصابة ضباط آخرين بجروح.