الوكالة الوطنية للإعلام

المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: باريس مستعدة لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين لتشكيل حكومة

أعربت باريس، عن استعدادها "لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة"، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن بلادها "مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك". وأوضحت أن "تشكيل حكومة على وجه السرعة تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطا لأي مساعدة بنيوية تبقى الأولوية". وذكرت المتحدثة الفرنسية بـ"مؤتمر ينظم الأربعاء المقبل بمبادرة من فرنسا بهدف تلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم"، في إطار مساعدات إنسانية ُقدم مباشرة الى اللبنانيين منذ انفجار المرفأ.

وكالة الأناضول

عشية انتهاء المهلة.. اللجنة العسكرية تعلن فتح الطريق الساحلي بليبيا

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ""5+5"، فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي "مصراتة- سرت" الرابط بين شرقي البلاد وغربها. جاء ذلك وفق بيان للجنة العسكرية المشتركة، عشية انتهاء مهلة منحها الجيش الليبي للتواصل مع مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، بشأن فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي. وأفاد البيان بأن "الطريق الساحلي يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة، وهي ستقوم بكافة الاجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة وأمن المارة". وأوضح أنه "تقرر منع مرور الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي من بوابة أبوقرين (شرق مصراتة) إلى بوابة الثلاثين (غرب سرت)".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الصحة العالمية تحذر من ظهور سلالات جديدة لكورونا "أكثر فتكا"

قالت منظمة الصحة العالمية، إن نسخة "دلتا" من فيروس "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19"، هي تحذير للعالم من أجل التحرك لقمع الوباء بسرعة قبل أن يتحول مرة أخرى إلى شيء أسوأ. اكتشف المتغير شديد العدوى لأول مرة في الهند، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ظهر الآن في 132 منطقة، وهو مسؤول جزئيا عن زيادة بنسبة 80% في وفيات فيروس كورونا في أفريقيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، حسبما نقلت "فرانس برس". وقال مايكل رايان مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: "دلتا هي تحذير من أن الفيروس يتطور، ولكنه أيضاً دعوة للعمل نحتاج إلى التحرك الآن قبل ظهور متغيرات أكثر خطورة".