لبنان الحر

أعربت أمانة الإعلام في "​حزب التوحيد العربي​" عن إدانتها بشدّة "الأحداث الأليمة الّتي حصلت في منطقة ​خلدة​ اليوم، بما تشكّله من إخلال بالأمن وتهديد للسلم الأهلي".

صوت لبنان

كشف النائب عن كتلة "الوسط المستقل" ​علي درويش​، عن "توافق رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ مع الرئيس المكلف تشكيل ​الحكومة​ ​نجيب ميقاتي​، على اعتماد عدم المداورة في الوزارات، مع الإبقاء على صيغة الـ 24 وزيراً".

radio orient

رأت النائبة عن ​كتلة المستقبل​ ​رولا الطبش​، أنه لو تحركت ​الدولة​ وقبضت على من قتل الطفل غصن منذ 11 شهراً، لما كنا وصلنا لما وصلنا إليه.

اذاعة النور

أوضح رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​، "أنّني لست أشارك كلّ نظريّات المؤامرة حول أحداث خلدة اليوم. عندما حدثت المشكلة في "سنتر شبلي" منذ عام تقريبًا، كان يجب آنذاك أن تعالَج الأمور من خلال العدالة والصلح العشائري لاحقًا، لكن ذلك لم يحصل ولا أريد أن ألوم أحدًا".

صوت المدى

شدّدت قيادة "​حركة أمل​"، في بيان، على أنّها "الفتنة، فلنحذر منها جميعًا"، مشيرةً إلى "أنّها تطالب ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ بالتدخّل الحاسم لفرض الأمن وإعادة الاستقرار للحياة الطبيعيّة، والعمل الجاد والسريع لإيقاف مفتعلي الحادث ومطلقي النار وتقديمهم إلى المحاكمة".