الديار/فادي عيد

نقل عن مصادر نيابية قولها حول حصول تقدّم، ولو طفيف، على خط تقريب وجهات النظر وتدوير الزوايا، كما يكرّر دائماً الرئيس المكلّف، ولكن من دون حسم مسألة تسمية الوزراء المسيحيين، كون هذه المسألة هي التي دفعت إلى اعتذار الحريري، ولكن هذا الأمر لا يعني أن منسوب التفاؤل قد انخفض، بل على العكس، فإن الإتفاق على غالبية النقاط والإنطلاق منها من أجل حسم النقطة الخلافية المتمثّلة بتسمية وزراء مسيحيين، سوف يسمح بتغيير الظروف السابقة، وتكثيف الجهود من أجل إنضاج الطبخة الحكومية.

نداء الوطن/ الان سركيس

نقل عن مصادر ديبلوماسية مواكبة لحركة التأليف قولها أن الرئيس سعد الحريري هو الحليف الإستراتيجي الأول لموسكو في لبنان والتي تطمح للحفاظ على علاقاتها معه، لكن هذا شيء وعدم تأليف الحكومة شيء آخر. من هنا، فإن الموقف الروسي لم يتغير لكنه أكثر واقعية، إذ إن موسكو تعلم جيداً أن الحريري غير قادر على إتمام المهمة، لذلك فإن تنحّيه وإفساح المجال أمام ميقاتي قد يفتح باب الحلول.

اللواء/عمر البردان

نقل عن أوساط سياسية قولها أن "تشكل العقوبات الأوروبية التي جرى إقرارها على كيانات أفراد لبنانيين، وحظيت بترحيب أميركي، عامل ضغط أساسياً على الطبقة السياسية، من أجل الإقلاع عن سياسة الشروط التي تعطل تأليف الحكومة، وبما يساعد على أن تكون هناك حكومة في الأيام المقبلة، بالنظر إلى التداعيات الكارثية على لبنان إذا استمر المسؤولون في تجاهل أزمات الشعب وأوضاعه المزرية، التي تستوجب إجراءات استثنائية لمعالجتها، وفق برنامج إصلاحي قادر على الاستجابة لشروط المجتمع الدولي والصناديق".