وكالة الأناضول

أردوغان وآبي أحمد يبحثان العلاقات الثنائية وملفات إقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، العلاقات الثنائية وعدداً من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، وفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وأوضح البيان أن أردوغان أكد خلال الاتصال الهاتفي إيلاء تركيا مزيدا من الأهمية لاستقرار إثيوبيا، كما أكد أن تركيا ستواصل توفير كافة أنواع الدعم لإثيوبيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السيسي يؤكد أهمية التفاوض بجدية للتوصل لاتفاق ملزم لجميع أطراف أزمة سد النهضة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل، وبالحفاظ على الأمن المائي لمصر. وشدد السيسي، خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة، على أهمية قيام كافة الأطراف المعنية بالانخراط في عملية التفاوض بجدية، وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، تناول اللقاء، التباحث حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر والجزائر وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لا سيما على مستوى تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية.

وكالة أنباء شينخوا

أوغندا تتلقى لقاحات تبرعت بها الصين في إطار جهودها لمكافحة كوفيد-19

ذكرت وزيرة الصحة روث أسينغ أن اللقاحات التي تم تلقيها، على بعد 40 كيلومتراً جنوب العاصمة كمبالا، تعد دفعة كبيرة لحملة التطعيم في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا والهادفة إلى وقف زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19. وقال السفير الصيني لدى أوغندا تشانغ لي تشونغ إن التبرع جاء في وقت حرج تريد فيه أوغندا تطعيم شعبها في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الوباء. وأفاد السفير أن "السيطرة على الوباء تتطلب وحدة المجتمع الدولي وتضامنه وتعاونه واتخاذه لإجراءات. ويجب أن نرفض أي شكل وأي محاولة للتسييس أو الوسم أو الوصم. ويجب أن نعمل معا للسيطرة على الوباء". وأشاد منير صفي الدين، ممثل اليونيسف في أوغندا، بالصين لدعمها المستمر للدول النامية في مكافحة الوباء.