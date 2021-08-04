TL

عام مر، مر على كارثة انفجار مرفأ بيروت..وعام إلا اسبوعا" على استقالة حكومة الرئيس دياب على خلفية الانفجار..وحتى الآن، لا حكومة جديدة في لبنان.

المنار

على ابواب الذكرى الاليمة لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، دعاء بأن لا يعمق اللبنانيون آلامهم، وان يحفظوا الدم الذي سال بان لا يترك لتجار السياسة ومحترفي الازمات، وأن لا يجعلوا من وجع الابرياء وعذاباتهم وحقوقهم شعارا يتلطى خلفه اهل القلاقل..

nbn

عشية الذكرى ارتفع منسوب التهويل السياسي والاعلامي في استثمار فاقع يفقد الذكرى أبعادها الوطنية والوجدانية.

mtv

ام. تي. في. خصصت مقدمة نشرتها المسائية اليوم لأهالي شهداء انفجار 4 آب

NTV

هالحزن الي صار.. ما بعمرو صار" فصيف عام ألفين وعشرين يستعيد ومضاته غدا.. ولحظة ارتفعت فيها المدينة إلى السماء لترسم على زرقائها ما عرف بـ"بيروتشيما" التي أبدت الحزن والأسى في قلوب الأهالي.

OTV

عشية الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ، فلتسقط كل الحصانات والحمايات، ولتأخذ في دربها كل عرائض العار، ولينتصر ولو لمرة، دم الآباء والأمهات والشابات والشباب والأطفال الشهداء على دجل السياسيين الفارين من وجه العدالة.

LBC

سنة مرت ضياعا، بين إحالة القضية على المجلس العدالي، ثم تعيين محقق عدلي، ثم "تطييره " بالإرتياب المشروع، ثم تعيين محقق عدلي جديد، ثم خوض معركة الحصانات إلى درجة لا يمكن معها استدعاء أحد.

الميادين

المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان: الحكومة الأفغانية ضعيفة وغير فعالة وتحاول حاليا البقاء بأي ثمن.

الجزيرة

ركّز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، على أنّ "متغيّر "دلتا" الأسرع انتشارًا من فيروس "​كورونا​"، قد يعيق تعافي ​الاقتصاد الأميركي​".

العربية

بحث الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي جاسيتن ترودو، مسألة "الاحتجاز التعسفي" لمواطنين كنديين اثنين في ​الصين​.