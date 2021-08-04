لبنان الحر

أكد عضو نقابة ​أصحاب المحطات​ ​​جورج البراكس​​، أن "إنفراجات في ​البنزين​ رهن موافقات المركزي، وأزمة ​المازوت​ متعلقة بالتقنين الذي تمارسه ​مؤسسة كهرباء لبنان​".

صوت لبنان

تلقى رئيس ​الحكومة​ المكلف نجيب ​ميقاتي​ اتصالاً من الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، هنأه فيه بتسميته ل​تشكيل الحكومة​، وتمنّى أن يوفق سريعاً في التشكيل، لمعالجة الأوضاع في هذه المرحلة الصعبة.

radio orient

أصدر رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ بياناً في ذكرى ​تفجير​ مرفأ ​بيروت​، ذكر فيه أن، "سنة مرّت على ذلك ​الزلزال​ الذي ضرب بيروت وكل ​لبنان​. في 4 آب، انفجر أحد عنابر ​الفساد​ المتراكم، وكانت نتائجه مدمّرة على جميع المستويات: خسرنا شهداء، وأصيب الآلاف، ودُمّرت منازل ومؤسسات وترك جروحاً عميقة في النفوس والوجدان وفي واقع البلد".

اذاعة النور

أفادت ​بلدية حارة حريك​، إلى أن "المفرزة الصحية في البلدية أجرت خلال الأسبوع الاخير من شهر تموز، وبالتعاون مع مراقبي ​اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية​، 153 كشف لمنشآت غذائية مختلفة بالإضافة لمحلات بيع ​مياه الشرب​ و​النوادي الرياضية​ ومحلات بيع الخضار وصالونات الحلاقة، حيث تم تسطير 38 إنذاراً ومحضري ضبط لمنشآت مخالفة لمعايير ​سلامة الغذاء​ أو غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية للحماية من ​فيروس كورونا​، مع مهلة محددة للتنفيذ".

صوت المدى

اوضح رئيس بلدية ​طرابلس​ ​رياض يمق​، انه "سلم رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​، و​وزير الطاقة​ الدكتور ​ريمون غجر​، كتابا طلب فيه زيادة ساعات التغذية في طرابلس ب​الكهرباء​، إضافة إلى تأمين مادة المازوت لزوم تشغيل المولدات الخاصة في المدينة"، مبيناً انه "تقدمنا بكتاب خلال زيارتنا مع وفد فاعليات طرابلس.