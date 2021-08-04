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لبنان الحر
أكد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أن "إنفراجات في البنزين رهن موافقات المركزي، وأزمة المازوت متعلقة بالتقنين الذي تمارسه مؤسسة كهرباء لبنان".
صوت لبنان
تلقى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي اتصالاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه فيه بتسميته لتشكيل الحكومة، وتمنّى أن يوفق سريعاً في التشكيل، لمعالجة الأوضاع في هذه المرحلة الصعبة.
radio orient
أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بياناً في ذكرى تفجير مرفأ بيروت، ذكر فيه أن، "سنة مرّت على ذلك الزلزال الذي ضرب بيروت وكل لبنان. في 4 آب، انفجر أحد عنابر الفساد المتراكم، وكانت نتائجه مدمّرة على جميع المستويات: خسرنا شهداء، وأصيب الآلاف، ودُمّرت منازل ومؤسسات وترك جروحاً عميقة في النفوس والوجدان وفي واقع البلد".
اذاعة النور
أفادت بلدية حارة حريك، إلى أن "المفرزة الصحية في البلدية أجرت خلال الأسبوع الاخير من شهر تموز، وبالتعاون مع مراقبي اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، 153 كشف لمنشآت غذائية مختلفة بالإضافة لمحلات بيع مياه الشرب والنوادي الرياضية ومحلات بيع الخضار وصالونات الحلاقة، حيث تم تسطير 38 إنذاراً ومحضري ضبط لمنشآت مخالفة لمعايير سلامة الغذاء أو غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا، مع مهلة محددة للتنفيذ".
صوت المدى
اوضح رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، انه "سلم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الطاقة الدكتور ريمون غجر، كتابا طلب فيه زيادة ساعات التغذية في طرابلس بالكهرباء، إضافة إلى تأمين مادة المازوت لزوم تشغيل المولدات الخاصة في المدينة"، مبيناً انه "تقدمنا بكتاب خلال زيارتنا مع وفد فاعليات طرابلس.