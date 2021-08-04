نقلت وكالة "نور نيوز" الإيرانية عن مسؤول أن طهران لن تواصل خططها لتبادل السجناء مع واشنطن، متهما إياها بارتكاب "مخالفات" تتعارض مع جهود الإفراج عن المحتجزين وقال المسؤول الإيراني الذي لم تذكر الوكالة اسمه: "مع استمرار مخالفات إدارة بايدن.. لا يوجد حافز لدى إيران لمواصلة هذه العملية، ومن ثم ستُحذف قضية التبادل بهيئتها الحالية من جدول الأعمال تماما".

قال إبراهيم رئيسي، خلال حفل تنصيبه رئيسا لإيران إننا "أينما تغافلنا عن نصائح المرشد الأعلى والخط الثوري تعرضنا للمشاكل" وقال رئيسي إن الانتخابات بثت اليأس بين أعداء إيران وجسدت سلطة الشعب، مشيرا إلى أن الشعب حاول إيصال العديد من الرسائل من خلال المشاركة بالانتخابات ومنها تأكيده على مكافحة الفساد والتمييز. وأكد أنه "إضافة إلى تضرر الوضع المعيشي، فإن ثقة المواطنين بالحكومة أيضا متضررة، والحكومة الجديدة ستعمل على تغيير الوضع بناء على رؤية المرشد"..

سمع دوي انفجار ثان تلاه إطلاق نار من أسلحة رشاشة في كابل بعد أقل من ساعتين على انفجار مماثل هز العاصمة الافغانية وأعقب الانفجار الثاني أيضا انفجارات أقل شدة في جزء مركزي من المدينة قريب من المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضم العديد من السفارات الأجنبية بما فيها بعثة الولايات المتحدة. وقتل 40 مدنيا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين في الساعات الـ24 الأخيرة، خلال معارك بين القوات الأفغانية ومتمردي حركة طالبان.

أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان عن "قلقها الشديد" إزاء المأزق الذي يواجهه المدنيون في لشكركاه، بعد حصيلة القتلى المرتفعة ودعت "لوقف فوري للقتال في المناطق الحضرية". وأعربت عن "مخاوف عميقة إزاء إطلاق النار العشوائي وإلحاق الضرر" بالمرافق الصحية ومنازل المدنيين.

دعا الجيش الأفغاني سكان مدينة لشكركاه وهي عاصمة ولاية هلمند الرئيسية في جنوب البلاد إلى إخلائها والخروج من منازلهم قبل بدء عملية تستهدف إلى أخراج مقاتلي طالبان منها.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن والرئيس الأفغاني أشرف غني اتفقا خلال اتصال هاتفي بينهما على ضرورة تسريع مفاوضات السلام الأفغانية ونددا بهجمات حركة "طالبان"وإن الجانب الأمريكي جدد التأكيد على "التزام الولايات المتحدة القوي والدائم تجاه أفغانستان".

قال المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاده إن حركة طالبان تطالب في محادثات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة "بحصة الأسد من السلطة" في أي تسوية سياسية.

قالت قيادة الأسطول السادس الأمريكي، إن القوات البحرية الأمريكية باشرت بتنفيذ أكبر مناورة بحرية منذ 40 عاما، بمشاركة 36 سفينة، وفيلق مشاة البحرية. وأن المناورات ستشمل مناطق تمتد على مدى 17 حزاما زمنيا.و "ستثبت مناورات Large Scale Exercise، لمنافسينا أن الجيش الأمريكي يحافظ على مستوى عال من الاستعداد القتالي بفضل التواجد في أجزاء مختلفة من العالم".

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصا قتل وجرح اثنان بإطلاق للنار عند مدخل محطة المترو والحافلات بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وأعلنت الشرطة الأمريكية إغلاق مبنى وزارة الدفاع، عقب إطلاق عدة أعيرة نارية عند محطة مترو محاذية.

أعلنت إدارة شرطة واشنطن انتحار اثنين آخرين من رجال الأمن الذين تعاملوا مع أحداث هجوم مبنى الكونغرس في ك2 الماضي، ليرتفع عدد حالات الانتحار على خلفية تلك الأحداث إلى أربعة.

قالت ليتيتيا جيمس المدعية العامة لنيويورك إن تحقيقا استمر خمسة أشهر خلص إلى أن حاكم الولاية أندرو كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء وانتهك القوانين الاتحادية وقوانين الولاية. وأضافت جيمس في إفادة صحفية بأن التحقيق المستقل أظهر أن كومو تورط في عمليات تلمس وتقبيل ومعانقة بغير رضا الطرف الآخر وإبداء تعليقات غير لائقة، مشيرة إلى أن مكتب الحاكم الديمقراطي أصبح مكان عمل "مسموما" يتيح "حدوث عمليات تحرش".