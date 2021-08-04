الجمهورية/ راكيل عتيق

قالت أنه في اللقاء الرابع، وضحت العقبة الاولى في مسار التأليف، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. هذه العقبة ليست جديدة، وسبق أن كانت من أبرز الاسباب المعلنة لعدم توافق عون والرئيس سعد الحريري. وفيما تُحدّد هذه العقبة بتمسُّك عون بوزارة الداخلية مقابل تمسُّك الفاعليات السنية السياسية بهذه الحقيبة، إلّا أنّ المشكلة بالنسبة الى رئيس الجمهورية ليست التمسُّك بوزارة بل بمبدأ المداورة، والذي نصّت عليه المبادرة الفرنسية التي التزمها الجميع، بمن فيهم ميقاتي. وبالتالي، إذا لم تكن "الداخلية" من حصة المسيحيين فإنّ عون يقبل بأن تكون وزارة المال من حصّتهم.

الجمهورية/ ايفا أبي حيدر

قالت أنه رغم مرور عام على الانفجار القاتل والمدمّر، لا تزال الردميات تفترش ارض المرفأ. فقد كلّفت فرنسا شركة فرنسية لإجراء دراسة عن سبل رفع الردميات، وكيف يمكن الاستفادة منها، أكان لزوم التصدير او إعادة التصنيع. الّا انّ هذا الملف كغيره، لا يزال في انتظار تأليف حكومة للبت فيه، مثله مثل مشاريع إعادة اعمار المرفأ، والتي يزيد عددها عن 6 مقدمة من دول عدة وشركات عالمية، لا تزال تقبع في الجوارير بانتظار تشكيل حكومة للبت فيها.

الديار/ محمد علوش

أوضح أنه هناك من يعتقد اليوم أن انفجار المرفأ هو "شرارة" التغيير المقبل. ويعتقد أصحاب هذه النظرية أن انفجار المرفأ لم يحصل لتبقى الامور بعده كما كانت قبله، لذلك يعيش لبنان منذ تاريخ الإنفجار انهيارات اجتماعية واقتصادية وسياسية، برضى الدول الغربية التي باتت تعمل في لبنان، أو من الدول التي كانت موجودة بالسابق، والسبب هو الدفع باتجاه التغيير. فلم تتحدث الدولة عن إعادة إعمار المرفأ، وهي لن تفعل ذلك بشكلها الحالي، بحسب مصادر متابعة، مشيرة الى أن النتيجة الحتمية لما يجري في لبنان هو إعادة رسم النظام، وبكل تأكيد سيكون هناك ضحايا في النظام الجديد.

الشرق/ يحي جابر

قال: يحيي لبنان اليوم، الرابع من شهر "آب اللهاب" مرور سنة على الكارثة المروعة، التي استهدفت مرفأ بيروت، واللبنانيون يتطلعون، امام هول الفاجعة، الى ما ستفضي اليه التحقيقات المفترضة، ليبنى على الشيء مقتضاه، وينال المجرمون القتلة العقاب الذي يستحقون… والنيران تأكل الاخضر واليابس في العديد من الغابات اللبنانية، والانهيارات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية والاخلاقية تتواصل، و"كورونا" يعود الى لبنان بحلة جديدة، "ياما اهونها عند الكورونا السياسية.." التي تنذر بما لا يحمد عقباه… تعددت الاسباب و المصيبة واحدة، ولو بعناوين ومضامين متعددة ومتنوعة… وقد حل هذا الشهر، حاملا في طلته ما لم يكن في حساب احد، كما حصل في بلدة خلدة وجوارها، واللبنانيون، الذين يعانون مرارات ما حل بهم من ازمات وكوارث وفواجع، ينتظرون بفارغ الصبر، الخروج من ازمة الشغور الحكومي الذي طال امده، وهم يتساءلون عن الاسباب والدوافع، ولا يجدون الا التبريرات غير المقنعة، على ألسنة المسؤولين.