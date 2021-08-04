روسيا اليوم

تقرير: 70% من سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة

حذر البنك الدولي، من أن نحو 70% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة في بلد يعد بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي. وقال البنك في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني إن الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من 6 سنوات خلف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخليا.

وأكد التقرير الدولي أن الصراع أسفر عن تدمير الاقتصاد اليمني، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف منذ عام 2015، ما وضع أكثر من 80% من إجمالي السكان تحت خط الفقر.

كان البنك الدولي قدر في مطلع يونيو الماضي خسائر اليمن على مستوى البنية التحتية جراء الحرب المشتعلة بنحو 8 مليارات ونصف المليار دولار.

روسيا اليوم

تأجيل مركبة بوينغ "ستارلاينر" للمرة الثانية يؤكد رأي خبراء الفضاء الروس

بعد التحام وحدة المختبر الفضائي "ناؤوكا" بالمحطة الفضائية الدولية، أعلنت مصادر في ناسا أنها سوف تؤجل رحلة مركبة "ستارلاينر" الفضائية بسبب ما حدث أثناء التحام المختبر بالمحطة.

إلا أن الخبراء الروس في مجال الفضاء، وفي قطاع صناعة الصواريخ أعلنوا أن ذلك التأجيل لم يكن بسبب حادث "ناؤوكا" التي عمل محركها تلقائياً عقب التحامها بالمحطة، ما أدى إلى دوران المحطة حول محورها بـ 45 درجة (وهو ما تم معالجته بتشغيل محركات المركبة الفضائية "بروغريس" ووحدة "زفيزدا"، وعادت المحطة لوضعها الطبيعي)، وإنما كان سبب التأجيل هو عدم جاهزية مركبة "ستارلاينر" للإطلاق.

ثم أعلنت "ناسا" عن إطلاق مركبتها مساء اليوم، الساعة 17:20 بتوقيت غرينيتش، وعادت لتؤجل هذا الإطلاق ربما حتى يوم غد، 4 أغسطس.

وكانت المركبة الفضائية الأمريكية قد فشلت في تجربتها الأولى للالتحام مع المحطة الفضائية الدولية في 20 ديسمبر 2019.