الوكالة الوطنية للإعلام

سفيرة السويد خلال تسليم مستشفيات متضررة تبرعات: تساهم في إعادة بناء البنية التحتية للرعاية الصحية وإنقاذ الأرواح

أقامت سفيرة السويد الدكتورة آن ديسمور مساء امس حفل استقبال في دارتها لمناسبة تسليم شركة Getinge السويدية المعدات الطبية التي تبرعت بها لمستشفيات بيروت المتضررة من انفجار المرفأ، في حضور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، مديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة عبير علي، رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور الاب سليم دكاش، رئيس الشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا صلاح مالك ومدراء وممثلون عن المستشفيات المستفيدة من تبرعات الشركة السويدية.

وكالة الأناضول

"رايتس ووتش" تدعو لمعاقبة مسؤولي لبنان المتورطين بانفجار بيروت

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، الدول التي تطبق قانون "ماغنيتسكي" وغيره من أنظمة عقوبات حقوق الإنسان، إلى "معاقبة المسؤولين اللبنانيين المتورطين في انفجار مرفأ بيروت".

جاء ذلك في تقرير صادر عن المنظمة الحقوقية الدولية في 127 صفحة تحت عنوان "دبحونا من جوا" بمناسبة الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت. وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع الانفجار في عنبر 12 بالمرفأ، وتسبب في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وقالت المنظمة إن الأدلة تشير إلى تورط مسؤولين لبنانيين كبار في انفجار مرفأ بيروت لأنهم كانوا يعلمون بمخاطر نيترات الأمونيوم قبل انفجارها ولم يتصرّفوا. وأضافت أن "المشاكل البنيوية في النظام القانوني والسياسي اللبناني تسمح لهؤلاء المسؤولين بتجنب المساءلة". وطالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بتفويض بإجراء تحقيق بانفجار المرفأ".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بريطانيا تعلن أنها تحقق في حادثة السفينة التي وقعت قبالة سواحل الإمارات

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق على وجه السرعة في حادثة السفينة التي وقعت قبالة سواحل الإمارات و"التي قد تكون اختطفت".

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة "سبوتنيك"، "إننا نحقق على وجه السرعة في حادث الذي تعرضت له سفينة قبالة ساحل الإمارات". وذكر موقع تتبع السفن "Marine Traffic"، أن الناقلة التي ترفع علم سنغافورة "Golden Brilliant" في خليج عمان تعاني من مشاكل و"لا يمكن السيطرة عليها".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للقوات البحرية البريطانية في وقت سابق اليوم، عن وقوع حادث لسفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي. وأشارت إلى أن الحادث ربما يكون "حادثة اختطاف".