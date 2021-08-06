نداء الوطن 3-8-2021

كييليني باق مع جوفنتوس

جدد المدافع الصلب جيورجو كييليني الفائز بكأس أوروبا في صفوف منتخب إيطاليا لكرة القدم عقده مع ناديه لسنتين اضافيتين كما اعلن الأخير . وكان عقد كييليني مع فريق السيدة العجوز انتهى في حزيران الماضي. في الوقت الذي كان يخوض الكأس القارية في صفوف منتخب بلاده الذي توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه اثر تغلبه على إنكلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

نداء الوطن

الكأس الذهبية للولايات المتحدة

سجل مايلز روبنسون رأسية متأخرة في الوقت الإضافي منحت الولايات المتحدة لقب الكأس الذهبية في كرة القدم على حساب

المكسيك حاملة اللقب لتحرز بلاده لقبها القاري السابع في بطولة :الكونكاكاف: وبعدما قدم حارس المرمى الأميركي مات تيرنر مستوى مميزا".

الجمهورية

الصين تهيمن اولمبيا"

اقصى المنتخب الكندي للسيدات في كرة القدم نظيره الأميركي بفوزه عليه في نصف نهائي منافسات أولمبياد طوكيو ليلاقي في النهائي السويد الفائز على استراليا بالنتيجة عينها.