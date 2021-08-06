TL

وعلى صعيد الحكومة اللبنانية اجتماع جديد بين الرئيسين عون وميقاتي غدا وسط تقدم بطيء في تأليف هذه الحكومة نافيا عزمه على الاعتذار.

وفي المعلومات المتوفرة أن هناك خلطة جديدة للحقائب غير السيادية بما يؤمل أن يدفع باتجاه حلول للعقد وتشكيل حكومة في وقت قريب.

المنار

نوايا صهيونية خبيثة تلجمها صحوة المقاومة، فقد تحدثت أوساط صهيونية عن إرباك في قيادة الاحتلال وحرص بعد الغارات على الأراضي اللبنانية على الإيضاح أن الكيان الصهيوني لا يرغب في التصعيد خشية رد المقاومة، إذ أكدت مصادره العسكرية أنه تعمد استهداف مناطق خالية ومفتوحة.

nbn

في الميدان الداخلي هدوء على الأرض بعد يوم صاخب كان المفجوعون بانفجار مرفأ بيروت في ذكراه السنوية الأولى والمتضامنون الحقيقيون معهم يأملون التعبير عن وجعهم من دون ضوضاء وعن مطلبهم معرفة الحقيقة من دون مزايدات واستغلال وانتهازية سياسية.

mtv

تسلح الرئيس ميقاتي بصرخات الرابع من آب المطالبة بالعدالة للضحايا، وبالتظاهرات الشعبية المطالبة بالعيش الكريم التي ترافقت مع المناسبة، ولم يكتف بهاتين الورقتين البلديتين بل ذخر منطقه بالدعوات التي صدرت من مؤتمر باريس الدولي لدعم لبنان.

NTV

لجأ ميقاتي إلى الاستعانة بالمؤتمر الدولي للمانحين معتقدا أنه ممر إلزامي آمن للتأليف غير أن ثلاثة مؤتمرات دولية مماثلة عقدت على مدى العام.

OTV

على مستوى تشكيل الحكومة، فموعد جديد في بعبدا غدا، على وقع اعتبار رئيس الحكومة المكلف اليوم أن تقدما تم إحرازه، ما يفترض أن يحول دون أي اعتذار أو إحباط.

LBC

اليوم اجتماع خامس بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. غدا اجتماع سادس. بعد اجتماع اليوم خرج الرئيس ميقاتي مرتاحا لكنه على ثوابته. تحدث عن خطوة إيجابية إلى الأمام

الميادين

تسبّبت القرارات السياسية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 تموز المنصرم بحالة من التوتّر والقلق في صفوف قيادات حزب "العدالة والتنمية" في تركيا. قيادات كانت السبّاقة إقليمياً ودولياً في انتقاد ما جرى، وتحميل الرئيس سعيّد مسؤولية جرّ البلاد نحو توتّر أكبر، مطالبةً بتراجع سريع عن التدابير التي أعلنها: "والتي تتعارض مع الدستور، وتشكّل ضربة للشرعية في تونس".

الجزيرة

أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد أداءه القسم، إلى أن "إرادة الشعب الإيراني تجسدت من أجل مواصلة مسيرة الثورة وحتى تكون البلاد على طريق الحرية والعدالة والتطور، وأعتز وأفتخر أن أكون خادما للشعب الإيراني وحارسا لقيم الثورة".

العربية

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن "كل من ​بريطانيا​ و​رومانيا​ و​ليبيريا​ أبلغوا ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، أنه من المحتمل للغاية أن تكون ​إيران​ قد استخدمت طائرة بدون طيار أو أكثر لتنفيذ هجوم مميت على ناقلات نفط الأسبوع الماضي قبالة سواحل عمان".