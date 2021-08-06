لبنان الحر

أشارت الدائرة الإعلامية في حزب "​القوات اللبنانية​" في بيان لها، إلى أنه "في خضم توجُّه الناس لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ، وفي الوقت الذي يعمُّ فيه الحزن أرجاء البلاد بسبب هذه الذكرى الأليمة، انبرى مَن يخطط لافتعال الفتن من أجل حرف الأنظار عن هذه المحطة، وضرب الدينامية التي ستولدها من ضغط لرفع الحصانات والدفع قُدمًا في مسار العدالة".

صوت لبنان

أوضح رئيس حزب "​القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​ أن "صوراً انتشرت ظهراً على مواقع التواصل الاجتماعية لشخص مغطى بالدماء، وقيل تحتها أنه أحد أهالي شهداء المرفأ، وضربه عناصر "القوات" لأنه رفض أن يحمل علم الحزب"، لافتاً إلى أن "هذا الشخص من الحزب "القومي السوري الاجتماعي وليس من أهالي الشهداء، وهو من كان قد قال لأحد طلاب القوات أنه "لا يحق له أن بحمل هذا العلم، قائلاً اليوم لا يوجد أعلام حزبية"، وبدأ بالتهجم عليه كي يحاول أخذ العلم منه، وحينها رآه بعض أفراد "القوات اللبنانية" وحصل تضارب بينهم".

radio orient

أشار عضو كتلة "​المستقبل​" النائب ​محمد سليمان​، بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​، إلى أنه "منذ اللحظة الأولى لما حصل في خلدة تواصلنا مع المفتي ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وصولاً إلى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والقوى السياسية الحريصة على وحدة الوطن وعلى مدار الساعة مع إخواني أبناء العشائر في مختلف المناطق اللبنانية، وأكدوا جميعاً رفضهم الاقتتال الداخلي وتمسكهم بالسلم الأهلي ووحدة الصف الإسلامي – الإسلامي تحت سقف الدولة والقانون".

اذاعة النور

جدد عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​حسين الحاج حسن​، المطالبة بـ"كشف التقرير الفني لحادث ​انفجار مرفأ بيروت​، أي كشف الحقيقة الفنية للانفجار، لتحديد سبب حصوله، ما إن كان حادثاً أو عملاً مفتعلاً".

صوت المدى

اطّلع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من ​قيادة الجيش​، على نتائج ​التحقيقات​ المتعلقة بعملية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية التي حصلت أمس والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، واعتبر أنّ تقديم الشكوى إلى ​الأمم المتحدة​ خطوة لا بد منها لردع إسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان.