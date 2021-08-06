أكد الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي بعد إدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى أمس، دعمه الخطوات الدبلوماسية الهادفة إلى رفع العقوبات الأميركية عن بلاده. أقيمت مراسم أداء اليمين الدستورية في القاعة الرئيسية لمقر مجلس النواب وسط طهران بحضور نحو 80 شخصية أجنبية ومن أبرز الذين حضروا الرئيسان العراقي برهم صالح والافغاني أشرف غني كما حضر الدبلوماسي الأوروبي انريكي مورا الذي يتولى مهمة التسهيل في المفاوضات النووية في فيينا وكان إلى جانبه ممثلون لفصائل مقربة من إيران.

وقال الرئيس رئيسي أنه مستعد للتعامل البناء والتفاعل مع أي خطة دبلوماسية تقضي برفع العقوبات الأميركية عن إيران ودعا إلى حل الازمات الاقليمية عبر الحوار الداخلي رافضاً التدخل الاجنبي وقال: أمد يد الصداقة والأخوة لكل دول المنطقة خاصة الجيران.

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده من أن رد إيران على أي خطوة حمقاء من جانب اسرائيل سيكون حازماً.

ذكرت شركة أمبري أمس أن حارس الأمن أدريان اندروود الذي قتل في الضربة على الناقلة ميرسر ستريت كان جندياً سابقاً في الجيش البريطاني.

حملت كل من الولايات المتحدة واسرائيل إيران مسؤولية الهجوم على الناقلة اسفلت في خليج عمان ووصف رئيس الوزراء البريطاني الهجوم بأنه غير مقبول ومشين وحذر إيران من عواقبه.

دعا الاتحاد الأوروبي أمس إلى وقف عاجل وكامل ودائم لاطلاق النار في افغانستان مندداً بتكثيف حركة طالبان هجماتها الدموية.