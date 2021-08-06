روسيا اليوم

الرئيس التونسي: لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب

صرح الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه لن يكون هناك حوار، إلا مع من وصفهم بـ "الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب".

وقال الرئيس التونسي خلال اجتماعه مع الرئيس المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري بقصر قرطاج، يوم الخميس، إن "هناك أحرارا وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس".

وأكد أنه "لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس بالحقوق والحريات".

وأضاف أنه "لا مجال للعودة إلى الوراء وأنه لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب".