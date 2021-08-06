الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي نفى من بعبدا أن يكون رئيس الجمهورية متمسكا بالمالية أو الداخلية: لم أتحدث عن اعتذار وإذا وصلت الى طريق مسدود أعلن ذلك

وطنية - قال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا: "إن اجتماع اليوم مع فخامة الرئيس، اكتسب أهمية قصوى، خصوصا بعد ما حصل بالأمس. وتناولنا في حديثنا اليوم ضرورة أخذ العبر مما حصل بالأمس، لجهة صرخة جميع اللبنانيين المتضررين من نكبة 4 آب 2020 والذين يشعرون أن لا وجود لدولة ترعاهم وأنهم متروكون لقدرهم. أما الأمر الثاني الذي بحثناه فتناول مؤتمر الدول المانحة، بدعوة مشكورة من الرئيس إيمانويل ماكرون وحضور 33 دولة وعشر منظمات دولية وممثلين عن المجتمع المدني، وقد شاركت في هذا المؤتمر، وتابعتموه بالتأكيد، وسمعتم أن كلمة واحدة ترددت على ألسنة جميع المشاركين: "شكلوا حكومة ونحن إلى جانبكم، واذا كنتم كلبنانيين لا تساعدون بعضكم البعض، فهل تطلبون منا أن نساعدكم". من هذا المنطلق، بدأت الاجتماع مع فخامة الرئيس وأكدت له ضرورة تشكيل حكومة، ونحن في الواقع نكون نرتكب إثما كبيرا اذا لم نعجل في تشكيل الحكومة.

وكالة الأناضول

تركيا.. وزير الطاقة يتفقد محطة حرارية اقتربت منها الحرائق

أجرى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الخميس، جولة تفقدية في محطة "كَمَرْكويْ" الحرارية بولاية موغلا، بعد أن أخمدت فرق الإطفاء حريقًا متاخمًا لها. وكانت فرق الإطفاء تمكنت اليوم من إخماد حريق غابات اندلع بالمنطقة قبيل وصول النيران إلى المحطة الواقعة في قضاء "ميلاس" بولاية موغلا غربي البلاد. وقال دونماز في تصريحات عقب الجولة، أن وزارته تخطط إلى إعادة تشغيل المحطة في أقرب وقت. وأكد على أن المحطة تحمل أهمية حساسة بالنسبة للمنطقة، وأنها منشأة بقدرة 640 ميغاوات، وأنها تغذي منطقة موغلا. وأشار الوزير إلى زوال الخطر، وعدم وجود أي حريق يهدد المحطة في الوقت الحالي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

متحدث الخارجية العراقية يكشف عن استرداد آثار نفيسة من أمريكا

استطاع العراق بجهود حثيثة من خلال الدبلوماسية الثقافية، في غضون أشهر قليلة استرداد أكثر من 17300 قطعة أثرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، كانت قد سرقت من مواقع تاريخية تعرضت للنبش والنهب قبل وبعد عام 2003. كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، عن تفاصيل وأعداد القطع الأثرية المستردة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تهريبها بطرق غير قانونية. وقال الصحاف إن الخارجية العراقية ومن خلال سفارة جمهورية العراق في واشنطن، في متابعة مستمرة للأثار العراقية المهربة بطرق غير قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروضة في المزادات والمتاحف الأمريكية أو التي بحوزة تجار الأثار وهواة جمع القطع الأثرية قبل وبعد عام 2003.