TL

على رغم ما حصل في الجنوب وفي ظل الأجواء التي أشاعها الرئيس ميقاتي بعد الإجتماع مع رئيس الجمهورية، تراجع سعر صرف الدولار الى تسعة عشر ألفا وستمئة ليرة. وعلى رغم الكلام الإسرائيلي على تحول الجنوب اللبناني الى غزة ثانية من ناحية القصف المتقطع، فإن الرئيس ميقاتي قال إن عملية تشكيل الحكومة وصلت إلى خواتيمها.

المنار

اصابت صواريخ المقاومة اهدافها، وكذلك البيان، ووصلت الى مواقع عسكرية اسرائيلية، فاحرقت الهيبة الصهيونية وعطلت كل الغارات والمغامرات، فانتهت الاجتماعات العبرية والبيانات الى حقيقة الخيبة، واتبعها المحللون الصهاينة بأن فشلا استخباراتيا وعسكريا جديدا اصاب كيانهم في الشمال ..

nbn

بعد خمسة عشر عاما... وفي آب نفسه... سقطت المحاولة الإسرائيلية الساعية إلى إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل نصر لبنان بنسخة العام 2006. (رد ع القد) من دون زيادة أو نقصان، بادرت إليه المقاومة، فقصفت في طريقها سعي العدو إلى فرض توازنات جديدة وخلق وقائع قديمة جديدة... ونجحت في تثبيت قواعد الإشتباك: أراض مفتوحة بأراض مفتوحة.

mtv

في الشكل القصف الاسرائيلي وصواريخ "حزب الله" وضعت لبنان وإسرائيل على تماس مباشر وحاد مع خطر الحرب. ولكن في العمق كل المؤشرات تؤكد ان الحرب الشاملة غير واردة، وأن الأمر لا يتعدى تبادل الرسائل المتفجرة بين إسرائيل و"حزب الله"، ومن خلاله مع إيران .

NTV

قال إعلام العدو إن رد حزب الله جاء إلى حد كبير بمثابة مفاجأة كبيرة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية, والإعلام نفسه قال إن الحزب أطلق الصواريخ متعمدا باتجاه مناطق مفتوحة وغير مأهولة ،ما يدل على أنه لا يريد الحرب محاولا من خلال هذه العملية إغلاق ملفات سابقة لم يستطع الرد عليها حتى الآن ،حيث لا مصلحة للحزب في التصعيد والذهاب للحرب وتحويل لبنان إلى خط مواجهة.

OTV

بحسب المعلومات التي حصلت عليها الـ او.تي.في. من مصادر مطلعة على مسار التأليف، فهناك تداخل في النقاش بين موضوعي الحقائب السيادية وغير السيادية. وإذا كانت النية قائمة للتوصل إلى تفاهم على المجموعة الأولى، فالاتفاق على المجموعة الثانية ممر إلزامي، في ضوء المطالب التي يتمسك بها بعض الأفرقاء.

LBC

في الرابع من آب، أطلقت ثلاثة صواريخ مجهولة المصدر من الاراضي اللبنانية صوب الداخل الاسرائيلي. ردت اسرائيل، وكسرت لاول مرة فجر الخميس قواعد الاشتباك التي وضعت في العام 2006، فأغار طيرانها الحربي على مناطق مفتوحة في لبنان. اليوم، رد حزب الله، فقصف مناطق مفتوحة داخل اسرائيل، فجاء الرد الاسرائيلي ورد حزب الله عليه متطابقان: تقصفون مناطق مفتوحة، نقصف مناطق مفتوحة

الميادين

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنها سترسل أربع قاذفات بعيدة المدى فوق الصوتية من طراز "تو-22 إم 3" إلى حدود ​أفغانستان​، ضن إطار تدريبات مشتركة تجريها حالياً مع ​أوزبكستان​. وأوضحت، أن هذه القاذفات نقلت إلى مطار في مقاطعة ساراتوف تمهيداً لمشاركتها في التدريبات الجارية في معسكر ترمذ في أقصى جنود أوزبكستان.

الجزيرة

الحكومة البريطانية​، قررت رفع ​الهند​ وثلاث دول عربية من القائمة الحمراء الخاصة بالسفر في بريطانيا وذلك في إطار مجموعة تغييرات بنظام السفر الدولي في ظل جائحة "كورونا". وأوضحت أن هذا القرار ضم الهند و​البحرين​ و​قطر​ و​الإمارات​ في قائمة الدول التي لا يطلب من مسافريها البقاء في أحد فنادق الحجر الصحي لفيروس "كورونا" المستجد.

العربية

حذرت زعيمة حزب "إخوة ​إيطاليا​" اليميني المعارض، جورجا ميلوني، من أن السياح الأجانب الذين تلقوا تطعيمات من لقاحات "كورونا" غير المعترف بها أوروبيا سيقضون عطلاتهم الصيفية في دول أخرى وليس في إيطاليا.