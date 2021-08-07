لبنان الحر

أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، الى أن "بعد الذي حدث في الجنوب وفي شويا بالتحديد نتمنى ان نخرج جميعا من هذا الجو الموتور على التواصل الاجتماعي وان نحكم العقل ونعتمد الموضعية في التخاطب بعيدا عن التشنج".

صوت لبنان

رأى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ "أنه لو كانت بيانات الادانة وعبارات الشجب تردع الكيان الاسرائيلي ومستوياته الامنية والسياسية والعسكرية و تكبح جماح عدوانيتهم لكانت فلسطين قد تحررت غداة ايام قليلة من احتلالها ، وما كانت اسرائيل لتتجرأ على إرتكاب المجازر في قانا والمنصوري وقبلهما في دير ياسين وبحر البقر ، ولو ان الادانة تجدي لما فكر الكيان الاسرائيلي يوما بإستباحة سيادة لبنان وإحتلال أجزاء واسعة من ارضه بسلسلة اجتياحات برية وجوية وبحرية بدء من عام 78 و عام 82 واعوام 93 و 96 و 2006".

radio orient

أكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تصريح له بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون أن "حيزاً من الحديث كان عما حصل في الجنوب ونتمنى أن تهدأ الأوضاع هناك وأوجه تحية للجيش على الدور الذي يقوم به".

اذاعة النور

أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش الى أن "بعض الشركات وموزعي المحروقات وتجار السوق السوداء، باتوا يعتبرون الدعم الذي تقدمه الدولة، فرصة لدر الارباح الطائلة"، معتبرا ان "العديد من الشركات والتجار والناس العاديين باتوا شركاء في لعبة رفع الاسعار وتجارة السوق السوداء وايضا في لعبة الدولار، خصوصا في ظل غياب الدولة وآليات المتابعة والرقابة".

صوت المدى

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التطورات التي شهدتها المنطقة الحدودية الجنوبية بعد اطلاق صواريخ باتجاه الاراضي المحتلة، والقصف الاسرائيلي الذي تعرضت له قرى وبلدات حدودية عدة. وتلقى الرئيس عون تقارير من قيادة الجيش حول ملابسات ما حصل، والاجراءات التي اتخذها الجيش لاعادة الهدوء والاستقرار الى المنطقة بالتعاون مع قيادة قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل".