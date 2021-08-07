أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان، أمس، أن الطائرات المسيّرة التي هاجمت ناقلة النفط «ميرسر ستريت» في 30 تموز الماضي، إيرانية. كما حمّل وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى، إيران، المسؤولية عن الهجوم، قائلين في بيان إن "سلوك إيران، إلى جانب دعمها للقوات بالوكالة والجهات المسلحة غير الحكومية، يهدد السلم والأمن الدوليين".

عاد زعيم الحرب السابق عبد الرشيد دوستم إلى أفغانستان قادماً من تركيا وفق ما أعلن مقربون منه أول من أمس (الخميس)، فيما تشدد حركة «طالبان» الضغط على معقله في شبرغان (شمال) والعديد من المدن الكبرى الأخرى.

رفض متمردون من إقليم تيغراي المضطرب في شمال إثيوبيا، أمس، دعوات الولايات المتحدة للانسحاب من مناطق مجاورة في عفر شرقاً وأمهرة جنوباً، بعد يوم من سيطرتهم على موقع لاليبيلا المدرج على قائمة «اليونيسكو» للتراث العالمي، في آخر حلقة ضمن سلسلة النزاع المتواصل منذ تسعة أشهر.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس تعيين السويدي هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث الذي تم تعيينه وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ.

طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قرار في مجلس الشيوخ الأميركي يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت وتأمين العدالة لضحايا التفجير وعائلاتهم.

ويدعو المشروع الذي ترأس جهود طرحه الديمقراطية جين شاهين والجمهوري ماركو روبيو، المسؤولين اللبنانيين إلى التطرق إلى ملفات الفساد المستشري وسوء الإدارة والحكم التي كانت من الأسباب المساهمة في التفجير.

كشفت إيطاليا عن مشروع يستهدف وقف الهجرات غير النظامية إلى ليبيا عبر تأمين حدودها الجنوبية، في وقت أعلنت فيه البحرية الليبية أمس (الجمعة)، إنقاذها مجموعة جديدة من مهاجرين غير نظاميين ينتمون لدول أفريقية عدة، كادت تبتلعهم أمواج البحر المتوسط.

دعا نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي الرئيس جو بايدن إلى إغلاق معتقل غوانتانامو وإنهاء ملفات المعتقلين الـ39 المحتجزين فيه في إطار «الحرب على الإرهاب» إما بالإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الفيدرالية.

كشف تقرير أمني أن وكالات الاستخبارات الأميركية تمكنت من الحصول على «كم هائل» من البيانات الجينية، من شأنها أن تكشف أصول منشأ فيروس «كورونا» المستجد. وقالت محطة «سي إن إن» إنه في حال تحليل تلك البيانات التي حصلت عليها وكالات الاستخبارات من مختبرات معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين، وفك شفرتها العلمية، قد يسهم ذلك في حل اللغز الذي حيّر العالم حول أصول الفيروس.

قال ثلاثة من قادة «طالبان» إن الحركة المسلحة غيَّرت من استراتيجيتها باستهداف مناطق ريفية ونائية في أفغانستان، إلى الهجوم على مدن في الأقاليم، رداً على تزايد الضربات الجوية الأميركية.

برزت في موسكو انتقادات واسعة لقرار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي مقاطعة الانتخابات النيابية التي تجري في روسيا، الشهر المقبل. وبررت المنظمة موقفها بفرض قيود روسية على مشاركة مراقبيها، لكن موسكو رأت أن القرار «مسيَّس»، ويهدف إلى تأجيج الموقف حول العلاقات التي تشهد توتراً متزايداً. ومع تريث «الكرملين»، في إعلان رد فعله على القرار الأوروبي، برز استياء واسع في تعليقات البرلمانيين الروس، وتغطيات وسائل الإعلام الحكومية.

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أنه تم اغتيال رئيس قسم الإعلام التابع للحكومة في كابل، بعد أيام من تحذير حركة «طالبان» بأنها ستستهدف كبار المسؤولين، رداً على القصف الجوي المكثّف ضد عناصرها.