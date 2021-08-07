نداء الوطن/ ألان سركيس

تناول الملف الحكومي وقال يبدو أن الأمور لن تسلك طريق الحل قريباً في ظل التعقيدات المتوارثة والتي تنذر بالأسوأ. كذلك تحدّث عن أنّه إذا كانت العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف الجديد نجيب ميقاتي أفضل حالاً من علاقته بالرئيس سعد الحريري، إلا أن المضمون لا يزال هو نفسه ولا أمل بالولادة الحكومية. ويذهب أكثر المتفائلين إلى حدّ القول إنّه حتى لو وُلدت الحكومة فإنها ستكون حكومة مبتورة وليست حكومة اختصاصيين مستقلّة. كذلك ستكون هذه الحكومة كناية عن حلبة صراع للقوى التي كانت تتقاتل سابقاً، وستعيش الخلافات التي عاشتها الحكومات السابقة من دون القدرة على تلبية حاجات الناس وتحقيق الإصلاحات المطلوبة. وأضاف قائلاً ما يشهده الملف الحكومي حالياً والأخذ والردّ بين عون وميقاتي، هو كناية عن استكمال الصراع بين الحريري وباسيل، والذي انطلق بعد انتفاضة 17 تشرين 2019.

الأخبار/ ليا القزي

تحدّثت عن الخلاف بين الوزيرة زينة عكر والديبلوماسيين وقالت: انعكست الأوضاع المالية والاقتصادية على وزارة الخارجية والمغتربين، لتُشكّل الفتيل الذي أشعل ناراً خامدة منذ أشهر، وأساسها تقاعس وزراء الخارجية المتعاقبين عن إتمام التشكيلات الدبلوماسية. سفراء وقناصل ودبلوماسيون يشكون الظلم وعدم المساواة بينهم وبين زملاء لهم في الخارج. وجدوا خلاصهم في الاستيداع من الوظيفة أو الوضع المؤقت خارج الخدمة. فأصدرت الوزيرة زينة عكر مذكرة "تُحذّرهم" فيها من أنّ ذلك يؤثّر على تعييناتهم في المستقبل. وقد أُبلغت الوزارة هؤلاء بأنّ السياسة المتبعة في المرحلة المقبلة هي "تقشفية من دون إقفال أي بعثة، فالوزيرة تبحث عن كيفية تخفيض التكاليف الخارجية، في وقتٍ أنّ التشكيلات ستُكبّدنا مصاريف إضافية". كذلك المذكرة أشعلت النار الخامدة بين عكر وقسم من الدبلوماسيين الذين يتحدّثون عن "معطيات تؤكد بأنّ الوزيرة تسلّمت مهامها بموقف سلبي مُسبق تجاه السلك، بأنّنا لا نعمل والإدارة غير فعّالة، وهي التي ستُعيد إليها الانتظام"، وبرز ذلك عبر "حصرها التواقيع الإدارية بها، بعدما كانت موزّعة بين الأمين العام والمديرين، وعدم التنسيق مع جميع مديري الوحدات، وطلب الاجتماع مع السفيرتين الأميركية والفرنسية من دون حضور أحد من الإدارة المركزية، واجتماعات أخرى تطلب من الدبلوماسيين المحليين الانسحاب من الاجتماع". إلا أنّ مصادر الوزيرة تنفي ما يُشاع، مُعتبرةً إياه صادراً عن جهة واحدة داخل الوزارة مُتضرّرة من الإجراءات التصحيحية التي اتّخذتها، ومنها تنفيذ قرارات مُعلقة "لم تُنفّذها الجهة المتضررة سابقاً لموقفها الشخصي من بعض الدبلوماسيين، فهكذا كانت تسير الأمور داخل الوزارة".