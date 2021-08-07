روسيا اليوم

لبنان.. مركز إقليمي لإنتاج وتوزيع لقاح "سبوتنيك V"

كشف وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي حول إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V" في لبنان. وفي مقابلة جرت مع RT خلال زيارة الوزير اللبناني إلى موسكو، قال: "حاولنا في البداية أن نشتري اللقاح بشكل مباشر من الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، ولكن هناك طلب كبير محلي وعالمي على اللقاح، لذلك توصلنا إلى اتفاق إنتاج اللقاح في لبنان ليكون ضمانة أكثر لتلبية حاجة السوق المحلية". وأشار الوزير إلى أن لبنان سيكون مركزا إقليميا لتوزيع اللقاح الروسي، وقال: "حسب الاتفاق الأولي سيتم إنتاج 25 مليون جرعة من "سبوتنيك-V" ومليون جرعة من "سبوتنيك لايت"، 10% منها للاستخدام الداخلي". وأضاف: "اللقاح الروسي سيوزع في العالم العربي وإفريقيا والعالم وفق نشاط الوكيل المعتمد"، مشيدا باللقاح الروسي وفعاليته ضد كورونا. وأكد الوزير اللبناني أنه تم تنفيذ جميع طلبات الجانب الروسي بأدق التفاصيل من قبل المستثمر اللبناني، وكل الظروف جاهزة لإطلاق إنتاج اللقاح الروسي في لبنان، مضيفا أن جرعة تجريبية من اللقاح سترسل إلى موسكو للتأكد من جودتها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات. وعن أهداف الزيارة إلى روسيا، قال: "زيارتنا إلى روسيا تشمل إمكانية عقد اتفاقيات ثنائية للاستثمار في الدواء. دخول اللقاح الروسي إلى لبنان سيكون مدخلا وعامل ثقة يحفز الاستثمار في مجال الدواء بين الدولتين". ولقاح "سبوتنيك V" هو أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي هذا أظهرت أن فعاليته تزيد عن 90%.

روسيا اليوم

تونس .. النيابة العامة تحقق في عقد أبرمته "النهضة" مع جماعة ضغط أمريكية والحركة ترد

أفادت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الجمعة، بأنها لم توقع أي عقد مع جماعة ضغط سياسي أمريكية، بعد تداول أنباء بهذا الشأن. وقالت الحركة في بيان: "يتم تداول خبر حول توقيع حركة النهضة لعقد لوبيينغ في الولايات المتحدة الأمريكية ويهمنا في هذا الصدد التأكيد أن حركة النهضة تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات". وأضاف البيان أن "الحركة لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج"، مشددا على أن الحركة "لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلق أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج". وأشار إلى أن "الحركة تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أي مسؤولية أخرى خارج ذلك".