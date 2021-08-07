الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون عرض مع الرئيس المكلف مسار التشكيل والتطورات في الجنوب ميقاتي: لبنان يلتزم ال 1701 والامور في الموضوع الحكومي بخواتيمها

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وعرض معه مسار تشكيل الحكومة إضافة الى التطورات في الجنوب. وبعد اللقاء تحدث الرئيس ميقاتي فقال:" إن الاحداث تتسارع، واخذ حيّزاً من الحديث خلال الاجتماع مع فخامته ما حصل في الجنوب في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة، وفخامته يتابع الاتصالات لتهدئة الاوضاع، ونحن نتمنى أن تهدأ، ونؤكد أن لبنان يلتزم القرار 1701 بكل مندرجاته. وفي هذه المناسبة اوجه تحية للجيش وللدور الذي يقوم به، وخصوصا من خلال التعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب". وأضاف:"أما في ما يتعلّق بالموضوع الحكومي، فأنا وبكل صراحة كنت افضّل عدم الحديث عن هذا الموضوع اليوم، وهذا كان قراري قبل دخولي للقاء الرئيس عون، فالصمت يبقى ابلغ من الكلام والامور في خواتيمها بإذن الله." وردا على سؤال حول استبدال وزارة المال للطائفة الشيعية بالداخلية، أجاب الرئيس ميقاتي:" إن كل هذا الكلام ، ومع احترامي للاعلام، هو كلام صحافي، وليس له أي اساس." واشار رداً على سؤال عن موعد لقائه التالي مع الرئيس عون، الى أنه " ستكون هناك اتصالات غداً للإتفاق على موعد اللقاء". وعن موضوع المداورة في الحقائب الوزارية، قال": اذا اتخذ القرار بعدم المداورة في الحقائب فإن عدم المداورة سيشمل أغلب الحقائب".

وكالة الأناضول

الدفاع التركية: تحييد إرهابي من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد إرهابي من تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق. وقالت الوزارة في بيان: "تم تحييد إرهابي جرى تحديده بواسطة الأنظمة الحرارية شمال العراق". وأكدت أن الجيش التركي سيواصل عملياته ضد الإرهابيين. يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابي، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويتخذها نقطة انطلاق لشن هجمات على الداخل التركي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

استطلاع... 57 في المئة من المواطنين الروس يقيمون عمل بوتين بشكل إيجابي

ظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الروسي، اليوم الجمعة، أجراه صندوق "الرأي العام"، أن 57 في المئة من المواطنين الروس، الذين شملهم الاستطلاع، يقيمون عمل الرئيس فلاديمير بوتين إيج وجاء في بيان نشره صندوق "الرأي العام" على موقعه الرسمي: "رداً على سؤال، هل تعتقدون أن الرئيس فلاديمير بوتين يعمل في منصبه غالبا بشكل جيد أو غالبا ما بشكل سيئ، فإن غالبية المستطلعة آراؤهم ( 57 في المئة) أعطوا تقييما "غالباً بشكل جيد"، وأجاب 27 في المئة "غالبا بشكل سيء"، ووجد 16 في المئة منهم صعوبة بالإجابة عن هذا السؤال". وأعربت نسبة 54 في المئة من العينة عن ثقتهم بالرئيس، بينما أشارت نسبة 34 في المئة إلى أنهم لا يثقون به، ووجد 12 في المئة صعوبة بالإجابة عن هذا السؤال. ابيا، في حين يقيم 27 في المئة من العينة عمله سلبيا. ذا وسئل المستجيبون عن الحزب الذي سيصوتون لصالحه إذا أجريت انتخابات مجلس الدوما يوم الأحد المقبل. ومن بين الأحزاب البرلمانية، تتقدم روسيا الموحدة بنسبة 27 في المئة، يليه الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية ( نسبة 11 في المئة)، والحزب الليبرالي الديمقراطي (نسبة 9 في المئة)، وروسيا العادلة - من أجل الحقيقة (نسبة 6 بالمئة) كذلك وأبدى 7 في المئة من المستجيبين استعدادهم للإدلاء بأصواتهم لصالح أي حزب آخر، وأعرب 17 في المئة من العينة عن عدم رغبتهم بالذهاب إلى مراكز الاقتراع ، وأكد 2 في المئة نيتهم إفساد أوراق الاقتراع. ووجد 22 في المئة أنه صعوبة بالإجابة عن هذا السؤال.