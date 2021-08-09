الجمهورية 7/8/2021

اصطياد سمكة مخيفة ذات "أسنان بشرية"

تمكن صياد في ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأميركية من اصطياد سمكة غريبة الشكل، ذات أسنان كتلك التي يمتلكها البشر. وتُعرف هذه السمك، ذات الشكل المخيف، باسم "رأس الغنم"، وهي نادرة وتتمتع بأسنان شبيهة بتلك الخاصة بالبشر. علماص أن وزن السمكة حسبما ذكرت صحيفة " ديلي ستار" البريطانية يبلغ 4 كيلوغرامات.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اصطياد سمكة بأسنان تبدو كما لو أنها بشرية وتتمتع سمكة "رأس الغنم" بعدة صفوف من الأضراس لسحق فريستها. بينما أطلق عليها هذا الاسم نظراً لأن فمها يشبه فم الخروف.