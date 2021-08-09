TL

حتى الساعة التأليف الحكومي دونه محاذير رغم الأجواء الإيجابية التي يتم تسريبها، إلا أن الاتصالات في الكواليس، مكثفة، لتضييق التباينات المعروفة أو المستجدة وتخفيف التشنجات، تواكبها مساع فرنسية مساعدة ومسهلة لعملية التشكيل، إذ يتواصل الفرنسيون مع غالبية القوى السياسية ويسعون الى تذليل بعض العقبات الأساسية التي تعيق عملية التأليف، وبدء مسار الإنقاذ عبر تشكيل حكومة جديدة تتولى تلقي المساعدات، منعا للوصول الى مراحل الانهيار الكبير.

المنار

ان الواقع الذي لا يقوى العدو الاسرائيلي على كتم أوجاعهم حياله، فيما في لبنان هناك من يحاول قولا وتصريحا زرع الشقاق على مساحة الوطن، بينما يبارك آخرون مسيرة الخنق والحصار الأميركي ويلبس الخراب والانهيار الى غير مسببيه، ولا يراعي عشرات الأعوام من بذل الدماء والتضحيات ليبقى لبنان على الخارطة، عزيزا قادرا على درء العدوان والفتن والصمود بوجه النكبات حيثما لم تنفع أمم ولا قرارات.

nbn

مع انكفاء جولة التصعيد التي اندلعت هذا الأسبوع، وعلى قاعدة إعلان جيش الاحتلال عدم رغبته في التصعيد وتثبيت المقاومة معادلات الردع وقواعد الاشتباك، تتقدم المشهد المحلي مجددا الهموم المعيشية والاجتماعية والمالية والاقتصادية، ناهيك عن ملف تشكيل الحكومة.

mtv

كل هذه الصور تبقى في إطار الفرضيات الساذجة أو سيئة النية أو الصحيحة، ولا يسقطها أو يؤكدها سوى نجاح الرئيس المكلف خلال زيارته السابعة قصر بعبدا في إبلاغ اللبنانين بأنه نجح في تشكيل الحكومة المنتظرة من الداخل والعالم. في انتظار ما سيخرج من فنجان الرئيس المكلف من قراءات لطالع لبنان يتيم الحكومة، كل شيء ينطفئ في البلاد ويتوقف، وكأن دمها سحب أو تلقت طعنات غدر في صدرها.

NTV

هجرة الرئيس المكلف من الحكومة، إذا ما وقعت، فإنها ستغير في قواعد الاشتباك السياسي، وتثبت أن العهد لم يكن مسؤولا، بحيث أطاح في سنة واحدة ثلاثة رؤساء مكلفين غير مؤلفين، مستخدما سلاح الإشارة التعطيلي.

OTV

في موضوع المرفأ، وإلى جانب متابعة مسار التحقيق، مع التشديد على ضرورة رفع الحصانات وتسهيل التحقيقات كمدخل للوصول الى الحقيقة الكاملة، فلا ينبغي أن يفوت اللبنانيين التذكير بسوء الإدارة للجنة المؤقتة للمرفأ على مدى 28 سنة، والمسؤولية السياسية على من رفضوا تغيير الوضع الإداري المتفلت، واستشرسوا للابقاء على تعدد المسؤوليات الإدارية والأمنية، التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للفلتان الذي كان سائدا في المرفأ، والتي كانت من مظاهرها قضية النيترات.

LBC

لا حكومة حتى الساعة، ولا أي تواصل مباشر بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي منذ الجمعة، وحتى تحديد موعد بينهما أرجئ للغد.

كل ما يتوقع من تطورات في التأليف الأسبوع المقبل سيدور في حلقة "اللوائح الرايحة جاية"، ومشاريع تبديل الحقائب والبحث في نقاط الاختلاف التي تطال الوزارات السيادية والخدماتية.

الميادين

أكّدت ​وزارة الداخلية السعودية​ "بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من ​اللقاح​ المضاد لفيروس "كورونا"، للسفر إلى خارج السعودية، اعتبارًا من اليوم، لجميع المواطنين".

الجزيرة

أعلن المتحدّث الرسمي لوزارة الصحّة والسكّان المصريّة، خالد مجاهد، "تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك ضمن إجراءات الترصّد والتقصّي والفحوصات اللّازمة الّتي تُجريها الوزارة"، لافتًا إلى "وفاة 9 حالات جديدة".

العربية

كشفت وزارة الصحّة ​البحرين​يّة، عن "تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، منها 30 حالة لعمالة وافدة، 67 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و14 إصابة قادمة من الخارج، ولا وفيّات".