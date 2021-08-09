لبنان الحر

لفت رئيس ​حزب الكتائب​، ​سامي الجميل​، إلى أنه "سألنا اسئلة محقّة في ملف ​انفجار المرفأ​ وردّة الفعل ادانت اصحابها، واذكّر ​حزب الله​ قام بـ7 أيار بسبب اقالة رئيس امن المطار والحزب لا يمكن ان يقول انه ليس موجودا في المرفأ ويجب سؤال الحزب واستدعائه الى القضاء اسوة بغيره".

صوت لبنان

دان النائب فريد هيكل الخازن الحملات المسيئة التي تطال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والتي تستهدف بكركي. واعتبر الخازن في بيان ان "بكركي لها مواقفها وهي ليست طرفا سياسيا بل صرحا وطنيا والأجدى ان يتم التعاطي معها على هذا الاساس بمعزل أكان موقفها يعجب البعض ولا يعجب البعض الآخر".

radio orient

لفت عضو كتلة ​الوسط المستقل​، النائب ​علي درويش​، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "الفرصة سانحة للخروج من الأزمة الحكومية بعد 6 اجتماعات بين رئيس ال​حكومة​ المكلف ​نجيب ميقاتي​ ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​"، واشار إلى أن "اللقاءات المقبلة بين عون وميقاتي ستكون مهمة لاجتراح الحلول للخروج بحكومة، لأن رفاهية الوقت غير متوفرة".

اذاعة النور

أشار رئيس المجلس الأعلى في "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​"، النائب ​أسعد حردان​، في حديث تلفزيوني إلى أنه "لا يوجد دولة في العالم بامكانها ان تعيش دون حكومة لزمن طويل، والمؤسف في لبنان ان كل شيء يذهب نحو الفراغ الذي لا يخدم الا العدو"، لافتًا إلى أننا "نريد حكومة لانها ترسم سياسات الدولة وتتحمل مسؤوليتها امام المواطنين".

صوت المدى

تمنى وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حد حسن ان لا يكون ملف الدواء والاستشفاء في اطار التجاذب السياسي، وان لا يؤخذ الشعب رهينة لتحقيق مبتغيات سياسية في هذه الفترة، داعيا لترك ملف الصحة بعيدا عن اهوائهم ومزاجية قراراتهم.