جدد الاتحاد الاوروبي اتهاماته للنظام الايراني بالضلوع في الهجوم على الناقلة "ميرس ستريت" اواخر الشهر الماضي.

رفضت ايران اتهامات الغرب لها بالضلوع في الهجوم على النقلة "ستريت" واصفة هذه الادعاءات بأنها جزء من حرب نفسية ضدها.

باشر الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اولى تعييناته بعد توليه منصبه رسمياً بتسمية نائب أول له، وفق ما افادت الرئاسة، هو محمد مخبر المدرج اسمه على لائحة العقوبات الامريكية.

قصفت طائرات عسكرية اميركية اهدافاً برية في افغانستان، في مسعى لحماية الحلفاء، طبقا" للقيادة المركزية الاميركية. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" اول من أمس ان الرئيس الاميركي جو بايدن امر ان تستهدف قاذفات القنابل طراز "بي 52" وطائرات حربية طراز "ايه سي 130 " المقاتلين الاعداء الذين يتقدمون باتجاه قندهار ومدن اخرى.

عبّر وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن امام نظرائه في الاجتماع المغلق لوزراء خارجية المنتدى الاقليمي عن قلق بالغ من الترسانة النووية الصينيه.

سيطرت حركة طالبان امس على مدينة قنذوز الكبيرة في شمال افغانستان التي باتت ثالث عاصمة ولاية يستولى عليها المتمردون خلال 48 ساعة، فيما تحتدم المعارك في عاصمة ولاية رابعة.

تواجه اليونانية وتركيا حرائق مدمرة منذ نحو اسبوعين فيما تشهد المنطقة اسوأ موجة حر منذ عقود.