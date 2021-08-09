توالت امس النداءات من شخصيات سياسية ونقابيه تونسية ودولية للرئيس التونسي قيس سعيد تدعوه للتعجيل بتعيين رئيس جديد للحكومة، فيما يدور حديث عن عزم الرئيس التونسي تعيين رئيسة للحكومة.

كشف عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية النقاب عن اعتزام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان القيام بزيارة رسمية الى العاصمة الليبية طرابلس في تشرين الاول المقبل.

تواجه الحكومة الفلسطنية ازمة ماليه حادة في ظل غياب المساعدات الخارجية وتصاعد ازمة الضرائب مع اسرائيل.

تناقلت وسائل اعلام محلية سورية انباء عن بيان منسوب الى "عشائر حوران" في منطقة درعا جنوب سوريا ويتضمن نيات انفصاليه بحسب ما أوردت صحيفة الوطن السورية الموالية للنظام، وجاء في البيان الذي لم يحمل أي توقيع، ان من يحكم في العالم لايدير وانما يترك القضايا الادارية للسكان وممثليهم المحليين وقال مصدروه :انا تجربتهم في درعا قبل عودة سيطرة الدولة على المحافظة اثبتت انا ادارتهم لمناطقهم قادت الى تنمية وعدالة افضل وادت الى نتائج ايجابية.

اندلعت معارك طاحنة السبت بين فصائل متناحرة داخل الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة رياك مشار بعدما قال خصومه من الحزب انهم اطاحوا به.