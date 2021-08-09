الأخبار/ إيلي الفرزلي

تحدّث عن أنّ مصرف لبنان قد رفع الدعم بشكل غير معلن، وإنّ وزارة الطاقة تؤكد ذلك وكذلك منشآت النفط والشركات المستوردة. وقال إنّه حتى تقطير فتح الاعتمادات ليس سوى تأكيد إضافي على نهاية عصر الدعم. وأضاف المشكلة أنّ البديل، إن وجد، غير جاهز. لكن ذلك ليس من أولويات المصرف المركزي الذي يتذرّع بشحّ الدولارات، ورفض المسّ بأموال المودعين لينفذ إجراءاته. وبالنتيجة، لا الكهرباء ستكون متوفرة ولا المحروقات، إلا للأغنياء. وهذا هو المغزى من إجراءات مصرف لبنان، وعلى الناس أن يعتادوا على شراء كل حاجاتهم على سعر السوق. بما يعني أن الإجراءات التي كان يُخشى أن يُنفّذها صندوق النقد الدولي، وأن تكون تداعياتها الاجتماعية قاسية، صارت كلها أمراً واقعاً، وإنّ المصارف وحدها لا تزال مستثناة من دفع نصيبها من الخسائر.

الديار/ فادي عيد

تناول موضوع تشكيل الحكومة ونقل عن مصادر رؤساء الحكومات السابقين قولها، إنّ التأليف لا يجب أن يتجاوز الأيام وليس الأسابيع المعدودة، وذلك نظراً للظروف الصعبة التي تحيط بالساحة الداخلية، وباتت تفرض معادلات سياسية تركّز على التعاطي مع المستجدّات على كل المستويات، والضغط من أجل تشكيل الحكومة لمواكبة المحطات البارزة التي تنتظرها هذه الساحة على الصعيدين السياسي، كما المالي، وأضاف أنّ الأبرز في نظر هذه المصادر، هو أنّ الرئيسين عون وميقاتي متّفقان على اعتماد إيقاع سريع للاجتماعات في الأيام المقبلة، وعدم ترك أي مجال للدخول في المراوحة، أو لتسجيل تأخير ينعكس حكماً بطريقة سلبية على الملف الحكومي. كذلك تؤكد المصادر نفسها، أنّ أي إجماع لم يتحقّق حول أي شخصية، لأنّ الأسماء تأتي في المرحلة الأخيرة من التفاهم على تأييد الحكومة، ولكن الأساسي، والذي يشهد إجماعاً واتفاقاً بين الرئيسين، هو اعتماد معايير الاختصاص والخبرة والجدارة في انتقاء الوزراء، بالإضافة إلى عدم إسقاط العنصر السياسي، وإن كانت الشخصيات المرجّحة للدخول إلى الحكومة غير بعيدة عن القوى والأحزاب والمكوّنات السياسية للمجلس النيابي.

الجمهورية/ أنطوان فرح

تحت عنوان: "عشرة أشهر خطيرة... بحكومة وبلا حكومة" كتب "فرح" الأشهر العشرة التي تفصلنا عن الموعد المبدئي للانتخابات النيابية المقبلة ستكون صعبة وثقيلة على اللبنانيين، سواء بوجود حكومة او من دونها. وقد أصبح واضحاً انّ الأزمات الحياتية ستصبح أشدّ خطورة، ليس بسبب عدم توفر الموارد المالية لدعم السلع الحيوية، بل لأنّ لا وجود لخلية تدير الأزمة وفق المعطيات والقدرات المتوفرة. وقال إنّ المواد المستهلكة متوافرة في السوق السوداء، وهذا يؤكّد انّ المشكلة هي في استمرار الغيبوبة على مستوى ادارة الأزمة، وإنّ هذه الغيبوبة قد تتراجع حدّتها قليلاً في حال تمّ تشكيل حكومة، وهذا هو الفارق الوحيد الذي قد نشهده على المستوى الاقتصادي. أمّا على صعيد سعر صرف الليرة فلن تشهد فارقاً ساسعاً إذا تشكّلت حكومة لكن يحدُّ قليلاً من سرعة الانهيار المتوقّع لليرة في الفترة المقبلة. وأضاف أنّه ومن خلال المعطيات الحالية فإنّ مشكلة لبنان، وفي حال بقيت الظروف الاقليمية على حالها، لن يكون قادراً على اختيار وظيفة اقتصادية تناسب موقعه ومعطياته وقدرات شعبه، بل من المرجّح أن تجري تسوية على الطريقة اللبنانية المعتمدة، بحيث ستبقى وظيفة البلد الاقتصادية مُبهمة، وهنا تكمن المشكلة في المستقبل، اذا وصلنا الى هذه المرحلة.