روسيا اليوم

"أرامكو" تتفوق على أكبر 5 شركات نفط بالعالم مجتمعة

أكدت صحيفة "سبق" السعودية، أن شركة "أرامكو" المنتجة للنفط، "تفوقت بشكل هائل على نظيراتها، أكبر خمس شركات نفط في العالم، خلال الربع الثاني من العام الجاري".

وأوضحت "سبق" أن "أرباح أرامكو بمفردها (خلال تلك الفترة)، تجاوزت الأرباح الصافية للشركات الخمس مجتمعة بنسبة 52%".

وأشارت إلى أن شركات النفط الخمس المقصودة هي: "إكسون موبيل، وشيفرون (الولايات المتحدة)، وتوتال (فرنسا)، وشل (بريطانيا وهولندا)، وبي بي (بريطانيا)".

واستند ذلك إلى البيانات المالية لتلك الشركات، إذ بلغ صافي الربح لشركة أرامكو السعودية في الربع الثاني من العام الجاري 25.5 مليار دولار، وهذا ما يعادل 52% مقارنة بأرباح الشركات الخمس مجتمعة، البالغة 16.74 مليار دولار، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

في حين أن أرباح الشركات الخمس توزعت بين 4.7 مليار دولار لشركة "إكسون موبيل"، و3.3 مليار دولار لشركة "شيفرون"، و2.2 مليار دولار لشركة "توتال"، و3.43 مليار دولار لشركة شل، و3.12 مليار دولار لشركة "بي بي"، وفق "سبق".

روسيا اليوم

سعيّد: تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة

أكد الرئيس التونسي قيس سعّيد أن بلاده "ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة وستتخلص من كل الأدران، وسيبقى الشعب التونسي مرفوع الرأس أينما حل لا يقبل غير العز بديلا".

جاء ذلك خلال تفقد سعيّد، بعد ظهر اليوم الأحد، مركز التلقيح بمعهد فرحات حشاد برادس.

وتوجه سعيّد بـ"جزيل الشكر للقوات المسلحة العسكرية والأمنية ولكافة المتدخلين في أيام التلقيح المكثف"، وثمن "حسهم الوطني العالي وشعورهم الكبير بالمسؤولية ووقوفهم الثابت على جبهة واحدة ومساهمتهم في صنع تاريخ جديد لتونس بفضل عزيمتهم الصادقة وإرادتهم القوية".