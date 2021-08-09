الوكالة الوطنية للإعلام

المجلس الوطني لثورة الأرز: نحذر من تبعات تسييس مبادئ السيادة

طلب "المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية"، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، من المسؤولين اللبنانيين "احترام مبادئ سيادة الدول على أراضيها وفقا للقانون الدولي ووفقا للدستور اللبناني"، محذرين من "تبعات تسييس مبادئ السيادة وتجييرها كما حصل في السابق أي منذ توقيع اتفاقية القاهرة المشؤومة، والتي أدت مفاعيلها إلى احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية وأخضعتها لسلطة العدو".

واعتبر المجتمعون أن "المسؤولين اللبنانيين يجيرون عمدا السيادة للغريب، بغية إرسال رسائل معينة، وهذا أمر ينتفي والركائز المعيارية التي تقدس السيادة الوطنية"، ولفتوا الى أنهم يدرسون "وبواسطة مكتب محامي المجلس ومكاتب محامين دولية إعداد شكوى بحق المسؤولين الذين تثبت إدانتهم فعليا في خرق مبادئ القانون الدولي لمبادئ السيادة ليبنى على الشيء مقتضاه، لأن الأرض اللبنانية ليست ورقة ابتزاز بيد أي كان، وليس بمقدور أي مسؤول تجيير السيادة لأي غريب، وبناء عليه سيستند المجتمعون إلى كل القرائن القانونية لإدانة كل مسؤول عن تخطي كل القوانين".

وكالة الأناضول

تونس.. "اتحاد الشغل" يثق بـ"سعيّد" ويدعو لتغيير النظام السياسي

أعرب "الاتحاد العام التونسي للشغل" (أكبر منظمة عمالية)، عن "ثقته الكاملة" في قرارات رئيس البلاد، قيس سعيّد، "الاستثنائية"، داعيا إلى تغيير النظام السياسي القائم في البلاد. ومنذ 25 تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حين قرر سعيّد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أقال مسؤولين وعَيَّنَ آخرين.

وقال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل، حفيّظ حفيّظ، في تصريحات لإذاعة "رباط" (خاصة)، إن "الاتحاد له ثقة كاملة في قرارات الرّئيس قيس سعيّد الاستثنائية، ننتظر كشف خريطة طريق واضحة والإسراع في تشكيل حكومة جديدة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

القوات الأوزبكية تستخدم طائرات روسية بالقرب من الحدود الأفغانية

استخدم أفراد عسكريون في القوات المسلحة الأوزبكية طائرات "زالا" بدون طيار روسية الصنع خلال التدريبات بالقرب من الحدود الأوزبكية الأفغانية.

وبدأت القوات الأوزبكية في الاستخدام العملي للطائرات بدون طيار التي صنعتها قوات الأمن الأوزبكية في روسيا.

ونقلت مصادر عن وزارة الداخلية تأكيدها في بيان: "استخدم الجيش وموظفو وزارة الشؤون الداخلية في أوزبكستان طائرات بدون طيار روسية الصنع من طراز "زالا 421" ZALA 421-16E، تم تسليمها في وقت سابق بموجب عقد تصدير، أثناء المناورات".

طائرات زارا بدون طيار تنتمي إلى مسيرات الاستطلاع الجوي. وأشارت مصادر إلى أن تطوير أساليب عالية التقنية للاستطلاع الدقيق من قبل ممثلي قوات الأمن الأوزبكية سيساعدهم على مقاومة الإرهاب والتطرف بشكل أكثر فعالية.