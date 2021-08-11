الشرق الأوسط 9/8/2021

ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي

أظهرت بيانات رسمية صينية ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.2359 تريليون دولار أميركي في نهاية يوليو (تموز) الماضي، بارتفاع بـ21.9 مليار دولار عن يونيو (حزيران). ونقلت وكالت أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن حجم الاحتياطيات ارتفع بواقع 0.68 في المائة مقارنة مع نهاية يونيو.

أميركا تقترب من ضخ تريليون دولار في البنية التحتية

اقترب مجلس الشيوخ الأميركي من تمرير حزمة بينية تحتية تبلغ قيمتها تريليون دولار بالتوافق بين مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعدما صوتوا السبت لإزالة عقبة إجرائية رئيسية. بيد أن الإجراء توقف عندما رفض بعض الجمهوريين تسريع الموافقة على إحدى الأولويات الأساسية للرئيس جو بايدن. وستضخ الحزمة عند الموافقة النهائية عليها كمية هائلة من الأموال الفيديرالية لمجموعة من برامج الأشغال العامة، مثل الطرق والجسور، بالإضافة إلى الإنترنت ذات النطاق الواسع ومياه الشرب وغيرها من الخدمات الرئيسية.