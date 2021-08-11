TL

بعد مرور عام بالتمام، على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، وأسبوعين اثنين على التكليف الثالث، تستمر حال المراوحة في التأليف الحكومي، طالما لم تفك عقدة حقيبة الداخلية، إضافة إلى بروز التلاقي بين إعلام الرئاسة وإعلام الرئيس المكلف وإعلام التيار الوطني الحر على نفي ترددات في شأن اتصالات التأليف.

المنار

البلد في عتمة والمعنيون في غفلة، والنفط العراقي الموعود غير ملحوظ في حساب المعنيين على خارطة الحلول القريبة، مع إن العقود وقعت، ولكن ليس ثمة من يعطي جواباً عن أين هو هذا النفط؟ ولماذا تأخر الى الآن؟، ولا إلى أين يذهبون بالبلاد؟...

nbn

من رحم الملف الحكومي خرج تقرير صحافي يتحدث عن مطالبة رئيس الجمهورية بنصف الوزراء، وبإيفاده النائب جبران باسيل للقاء الرئيس المكلف، وعن ضغط مارسته باريس لمعاودة قنوات التواصل بين عون وميقاتي.

لكن رئاسة الجمهورية سارعت إلى نفي مطلب الإثني عشر وزيراً، فيما نفى ميقاتي وباسيل حصول لقاء بينهما على مائدة العشاء مساء الأحد.

mtv

توقف اليوم مصنع الأمصال الوحيد الذي يغذي كل مستشفيات لبنان، ما يهدد المرضى بالموت المحتم.

NTV

أعلن وزير الشؤون رمزي المشرفيه: إن ما نشهده اليوم من خنقة ليس مؤامرة خارجية بل المتآمرون هم من الداخل، والخارج ليس في حاجة إلى مؤامرة، في ظل وجود هذه الطبقة الحاكمة والطبقة نفسها...

OTV

في ملف تأليف الحكومة، كلام كثير عن إيجابيات، وفعل قليل لا يتخطى الدوران في حلقة مفرغة، من دون التوصل حتى الآن إلى ما يمكن أن يفتح الطريق أمام تشكيلة تراعي الدستور والميثاق ووحدة المعايير.

LBC

الرئيس نجيب ميقاتي الذي بدا منذ تكليفه منذ أسبوعين، أكثر مثابرة، وأعلن أنه سيزور قصر بعبدا كل يوم للوصول إلى إنضاج التشكيلة الحكومية، بردت همته بعد اللقاء السادس مع رئيس الجمهورية، وألغي اللقاء السابع الذي كان مقرراً يوم أمس من دون أن تعرف الأسباب علماً أن السبب الثابت والدائم هو أنه لم يعد ثمة كلام جديد يقال، وربما لم يعد ثمة زوايا لتدويرها .

الميادين

أعلنت ​وزارة الزراعة​ التركية أنه "قد تمت السيطرة على حريق موغلا ميلاس الذي استمر 11 يوماً، وان عمليات التبريد مستمرة"، مشيرة الى ان "3 طائرات و18 ​مروحية​ وعدد كبير من سيارات الإطفاء والآليات المجنزرة شاركت في أعمال إخماد ​الحرائق​".

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الجزائرية، عن "تسجيل 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا​، وهو ثاني يوم على التوالي تنخفض فيه ​الإصابات​ اليومية تحت حاجز الألف منذ 14 اب الماضي"، مشيرة الى "تسجيل 40 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة".

العربية

كشفت وزارة الصحة ​الأردنية عن "تسجيل 13 وفاة و926 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 10148، والإصابات إلى 779019".