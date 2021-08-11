لبنان الحر

توقّف المكتب السياسي في "حزب الكتائب اللبنانية"، عند "الأحداث الأمنيّة الّتي حصلت في ​الجنوب​، والّتي تثبت مرّة جديدة أنّ البلد مخطوف بدستوره والقوانين الدوليّة الّتي ترعاه على يد "​حزب الله​"، الّذي رغمًا عن إرادة السواد الأعظم من أبنائه، يقوده إلى أجندات خارجيّة تخدم مصالح راعيه الإقليمي تحت ذريعة حماية لبنان.

صوت لبنان

أكّد رئيس نقابة العاملين والموزعين في ​قطاع الغاز​ ومستلزماته ​فريد زينون​، في حديث تلفزيوني، ان "​لبنان​ سيتجه الى ازمة كبيرة على صعيد الغاز في حال لم يقدم ​مصرف لبنان​ على فتح الاعتمادات"، داعياً "حاكم مصرف لبنان الى الخروج امام الناس ومصارحتهم بالاوضاع المالية في البلاد".

radio orient

أكّد تكتّل "​لبنان​ القوي"، عقب اجتماعه الدوري الّذي عقده عن بُعد برئاسة النائب ​جبران باسيل​، "أهميّة الإسراع في تشكيل حكومة برئاسة رئيس الحكومة المكلّف ​نجيب ميقاتي​، بالتعاون والاتفاق مع رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​، وفق الدستور والميثاق، قادرة على وقف الإنهيار وتنفيذ الإصلاح المطلوب، وعلى رأسه ​التدقيق الجنائي​ واستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج وقانون الـ"كابيتال كونترول" وكلّ الإصلاحات المعروفة".

اذاعة النور

استقبل البطريرك الماروني، ​مار بشارة بطرس الراعي​ في مقر البطريركية الصيفي في ​الديمان​، مستشار ​رئيس الجمهورية​ السياسي، ​انطوان قسطنطين​، موفدًا من ​الرئيس عون​.

صوت المدى

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​، عن بُعد، اجتماع اللجنة الوزاريّة الاقتصاديّة المعنيّة بمتابعة مشروع ​البطاقة التمويلية​، حضره الوزراء: ​زينة عكر​، ​راوول نعمه​، ​رمزي المشرفية​، ​عماد حب الله​ و​غادة شريم​، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب ​فريد البستاني​، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي ​محمود مكية​، ومستشارا رئيس الحكومة ​خضر طالب​ وحسين قعفراني.