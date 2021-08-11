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لبنان الحر
توقّف المكتب السياسي في "حزب الكتائب اللبنانية"، عند "الأحداث الأمنيّة الّتي حصلت في الجنوب، والّتي تثبت مرّة جديدة أنّ البلد مخطوف بدستوره والقوانين الدوليّة الّتي ترعاه على يد "حزب الله"، الّذي رغمًا عن إرادة السواد الأعظم من أبنائه، يقوده إلى أجندات خارجيّة تخدم مصالح راعيه الإقليمي تحت ذريعة حماية لبنان.
صوت لبنان
أكّد رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، في حديث تلفزيوني، ان "لبنان سيتجه الى ازمة كبيرة على صعيد الغاز في حال لم يقدم مصرف لبنان على فتح الاعتمادات"، داعياً "حاكم مصرف لبنان الى الخروج امام الناس ومصارحتهم بالاوضاع المالية في البلاد".
radio orient
أكّد تكتّل "لبنان القوي"، عقب اجتماعه الدوري الّذي عقده عن بُعد برئاسة النائب جبران باسيل، "أهميّة الإسراع في تشكيل حكومة برئاسة رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، بالتعاون والاتفاق مع رئيس الجمهوريّة ميشال عون، وفق الدستور والميثاق، قادرة على وقف الإنهيار وتنفيذ الإصلاح المطلوب، وعلى رأسه التدقيق الجنائي واستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج وقانون الـ"كابيتال كونترول" وكلّ الإصلاحات المعروفة".
اذاعة النور
استقبل البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي في مقر البطريركية الصيفي في الديمان، مستشار رئيس الجمهورية السياسي، انطوان قسطنطين، موفدًا من الرئيس عون.
صوت المدى
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، عن بُعد، اجتماع اللجنة الوزاريّة الاقتصاديّة المعنيّة بمتابعة مشروع البطاقة التمويلية، حضره الوزراء: زينة عكر، راوول نعمه، رمزي المشرفية، عماد حب الله وغادة شريم، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ومستشارا رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني.