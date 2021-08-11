قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن طهران تتابع "بدقة التصرفات المشبوهة للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة". واعتبر شمخاني أن "استمرار الحضور الأمريكي وتدخلاتهم العلنية وغير العلنية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، تتسبب بمزيد من التوتر في المنطقة"، مشدداً على أن "دول المنطقة تستطيع حفظ الأمن والاستقرار فيها دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي".

أعلن قائد القوة البحرية للجيش الايراني، حسين خانزادي، أن المدمرة "دنا" التي هي من صنع المهندسين والتكنولوجيين الإيرانيين الأكفاء، ستنضم إلى بحرية الجيش، في ضوء تعزيز تواجد إيران في المياه الدولية.

ردت مساعدة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة على الاتهامات الأمريكية البريطانية بضلوع طهران في حادثة السفينة الإسرائيلية، واعتبرتها اتهامات غير مؤكدة ومبنية على نوايا سياسية.

أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد عن سيطرة مسلحي الحركة على مدينة فراه عاصمة ولاية فراه غربي أفغانستان، وأصبحت فراه سابع عاصمة ولاية تقع تحت سيطرة "طالبان". وأضاف المتحدث أن ما تبقى من هذه القوات "يخضع لضربات مطاردة"، مؤكداً عزم الحركة مواصلة هجومها من أجل طرد القوات التابعة لكابل من مناطق أخرى.

قال رئيس المحكمة العليا في الهند إن "مراكز الشرطة التي من المفترض أن تكون أكثر الأماكن أمناً، في الواقع هي أكثر الأماكن في البلاد تشكل خطراً على حقوق الإنسان والسلامة الجسدية".

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، المواطنين إلى الالتحاق بالقوات المسلحة، لمواجهة مسلحي "جبهة تحرير تيغراي". وأوضح في بيان "أن الجبهة تخدع الشباب بالدعاية الكاذبة، وتقوم بتعبئة المجندين للحرب، وإرسال الأطفال القاصرين الذين يعطوهم مواد غير مشروعة، وكبار السن إلى الجبهات".

أعلنت لاتفيا حالة الطوارئ على حدودها مع بيلاروس، وسمحت لحرس الحدود والقوات المسلحة والشرطة باستخدام القوة البدنية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد التي أتوا منها. ويبلغ طول الحدود المشتركة بين لاتفيا وبيلاروس نحو 175 كيلومتراً، وحالياً يمكن لحرس الحدود فقط القيام بدوريات على الحدود.

دعا أليكسي ريزنيكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، الولايات المتحدة إلى نشر وحدات من دفاعها الجوي في أوكرانيا، وقال أثناء لقاء أجراه مع رئيس مؤسسة "جيمستاون" الفكرية الأمريكية، غلين هوفارد: "من الأهمية توسيع حزمة (الدعم) في مجال أمن أوكرانيا، وذلك عبر نشر قوات الدفاع الجوي في المقام الأول، حتى إن تطلب ذلك نشر تشكيلات أمريكية، فتشريعاتنا تسمح بذلك".

اعتبر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ان "التهديدات الخارجية معروفة.. عندما يكون هناك من يهددنا فنحن نفهم من هو وبماذا يهددنا، ونعرف سلاحه وكيفية مواجهته لكن هناك شيئاً أفظع وأخطر من ذلك بات يمثل التهديد الأكبر على كل دولة في الفترة الأخيرة، أو بالأحرى على مدار العقود الأخيرة من الزمن.. فالحديث يدور هنا عن التهديد الداخلي المتمثل في التمزق التدريجي للمجتمع داخل البلاد".

رأت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواجهان تهديدات أمنية أكبر بسبب إجرائهما تدريبات عسكرية "مدمرة للذات". وأن السلام في شبه الجزيرة الكورية يمكن تحقيقه إذا "طردت منها القوات الأمريكية، التي تسهم بانتظام في تدهور العلاقات بين الكوريتين"، ولفتت إلى أن بلادها صرّحت مراراً بأنها ستعامل الولايات المتحدة وفقاً لمبدأ "القوة رداً على القوة"، و"الخير مقابل الخير"..

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، استقالته من منصبه على خلفية اتهامه "بالتحرش جنسياً" بـ11 امرأة. وقال كومو، إن تحقيق المساءلة "له دوافع سياسية"، وأعتقد أنه غير عادل وغير صادق"، مؤكداً أنه قرر التنحي لأنه "لا يرغب أبداً في أن يكون غير متعاون بأي شكل من الأشكال".