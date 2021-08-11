أفاد موقع Tank Tracker لتعقب السفن بأن الحريق الذي نشب بإحدى السفن في مرفأ اللاذقية، اندلع في ناقلة النفط الإيرانية التي تحمل اسم WISDOM. وقال إن الناقلة قد انتقلت في حزيران الماضي إلى الميناء لتفريغ ناقلة النفط الإيرانية SAM 121، مبيناً أنه تم استخدام WISDOM لنقل النفط الإيراني من الناقلات الإيرانية إلى سوريا في الماضي. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنه "أخمد عناصر فوج إطفاء اللاذقية ودائرة الدفاع المدني في شركة مرفأ اللاذقية حريقاً نشب في سفينة أثناء عملية الصيانة التي تجري لها ضمن المرفأ". وأضافت "سانا" أن الحريق أدى إلى "إصابة عدد من العاملين في السفينة بضيق تنفس ما استدعى نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" إن التصعيد المستمر للعنف في سوريا، وخاصة في الشمال، أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 45 طفلاً منذ بداية شهر تموز الماضي وحتى الآن. وأوضحت المنظمة الأممية في بيان أنه "بعد مرور عشر سنوات على الصراع في سوريا، أصبح قتل الأطفال أمراً شائعاً"، مشيرة إلى أن "الكثير من الأسر تركت في الحزن على خسارة أطفالها التي لا تعوض، وبالتالي لا شيء يبرر قتل الأطفال".

شهدت المدينة الصناعية بالشيخ نجار في محافظة حلب تنفيذ أعمال المرحلة الثانية للمحطة الكهروضوئية التي تعمل باستطاعة 33.5 ميغاواط، ومن المتوقع إنهاء العمل بها خلال الأسبوعين القادمين. وعملت محافظة حلب على توطين وإقامة مصادر الطاقة البديلة في المدن والمناطق الصناعية للاستفادة منها كمشاريع رائدة في تأمين الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية،

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه "لا بديل لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967". بحث الصفدي والمبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية. وأكد كوبمانز تثمينه دور المملكة وجهودها في الحفاظ على التهدئة وحماية فرص تحقيق السلام العادل، وشدد على الحرص على استمرار التعاون مع الأردن لإعادة الزخم للعملية السلمية.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، وصول وزيرها، فؤاد حسين، إلى العاصمة الإيرانية طهران لتسليم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رسالة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. وسيلتقي ايضاً عدداً من المسؤولين الإيرانيين، وسيناقش مواضيع تخص العلاقات الثنائية والوضع الأمني في المنطقة، بالإضافة إلى تسليم الدعوة الموجهة من الكاظمي (للرئيس الإيراني) لحضور اجتماع القمة لدول الجوار العراقي"، "ويرافق وزير الخارجية مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، رائد جوحي، ورئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجية، إحسان العوادي".

طلب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، من الحكومة العراقية أن "تعمل على إخراج الجماعات المسلحة المعارضة لإيران التي تستقر في إقليم كردستان كي لا نضطر لاتخاذ تدابير استباقية للحد من عملياتهم الإجرامية". وشدد خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على أنه "من الضروري تنفيذ الاتفاقات الثنائية بين إيران والعراق بأسرع وقت ممكن كخطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين".

قال مصدر عراقي، إن "رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يسعى مع قيادات سعودية وإيرانية لإقناعها باللقاء وإجراء محادثات بين البلدين في بغداد خلال مؤتمر قادة الدول الذي سيعقد نهاية الشهر الحالي".

قتل مدير بلدية محافظة كربلاء عبير سليم برصاص مواطنين جنوبي العراق خلال رفعه تجاوزات في الشارع. كما ان اثنين من موظفي البلدية تعرضا لإصابات بسبب الاعتداء عليهما، لكن حالتهما ليست خطرة.

أعلنت حكومة صنعاء باليمن، أنها اتخذت قراراً باعتماد التاريخ الهجري في التعاملات الرسمية. وقال رئيس الحكومة، عبد العزيز بن حبتور، أن "اليمن سيظل حالة من الوصل والاتصال بجذوره التاريخية الأصيلة"، وأنه "لا يمكن لليمني الأصيل أن يكون ضمن القطيع الذي يساق من الصهيونية، ولا يمكن أن نكون تابعين للهيمنة الأمريكية".

ذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني المتحالف مع السعودية ان: "طيران التحالف استهدف، في وقت متأخر من مساء الاثنين، اجتماعاً لقيادات "مليشيا الحوثي" في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب"، مؤكداً "مصرع جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد". فيما أشارت قناة "المسيرة" الموالية للحوثيين، إلى أن التحالف نفذ 4 غارات جوية على مديريتي صرواح ورحبة غرب وجنوب مأرب، دون ذكر تفاصيل.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة بايدن صرّحت بضغط من عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول، بأنها تعتزم الكشف عن بعض الوثائق السرية الخاصة بالعلاقة بين الحكومة السعودية وخاطفي الطائرات.

حذر الشيخ حمد بن جاسم آلـ ثاني رئيس وزراء ووزير الخارجية القطري السابق من محاولات زعزعة الاستقرار في بلاده وتحويل نقاش عام حول ملاحظات بشأن قانون الانتخاب وشحن الأجواء بين أبناء الشعب، وجاء التصريح تفاعلاً مع جدل دائر في قطر حول قانون الانتخابات الذي اعتبرته قبيلة آلـ مرة أنه يقصيها. وشدّد على أن العائلة القطرية تحل أمورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الأمر، خاصة وأن هناك لجنة تظلم أمر بها الأمير.

طالب عدد من الجمعيات في بيان مشترك، الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالسماح للجهاز التنفيذي بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب (أوامر) صادرة عن محاكم تونسية ولم تنفذ، وأشارت الجمعيات إلى أن الأحكام صدرت ضد فارين من العدالة في علاقة بملفات جرائم مالية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من السودان، أهمية اتخاذ "خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم". وخلال لقائه وزير العدل السوداني نصرالدين عبد الباري، في بداية زيارة لمدة أسبوع إلى الخرطوم، شكر المدعي العام الجديد للمحكمة، كريم أسد خان وزارة العدل على التنسيق بين المحكمة وجميع الجهات والأجهزة الحكومية السودانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن الجزائر قوة إقليمية تحظى بتقدير العالم، وحذر من محاولات استهدافها من خلال "إملاءات من وراء الستار"عن طريق ما يعرف بحرب الجيل الرابع، التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد باستغلال أبنائها".

أوقفت السلطات المغربية شخصاً ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بـ"تشويه" لوحة جدارية بمدينة مراكش، عليها صورة العاهل المغربي الملك محمد السادس وولي عهده. وأوضح موقع "هسبريس" أن المتهم مرتبط بـ"أوساط معادية للمغرب" تقيم بدولة هولندا، حيث أنه "كان يتواصل مع مواطنين هولنديين اثنين من أصول مغربية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، استدرجاه للقيام بأفعال تستهدف رموز المغرب ومقدساته".