الجمهورية/ إيفا أبي حيدر

تحت عنوان: "مشهد الانهيار يكتمل مع العتمة الشاملة" كتبت "أبي حيدر" رغم أنّه لم يُعلن رسمياً بعد عن دخول لبنان في العتمة الشاملة، إلّا أنّ غالبية المناطق اللبنانية غارقة في الظلام مع توقف العدد الأكبر من أصحاب المولّدات عن تأمين الكهرباء نظراً لفقدان مادة المازوت من الأسواق باستثناء السوق السوداء. فيما مؤسسة كهرباء لبنان قد تعلن العتمة الشاملة اعتباراً من أيلول، أمّا كهرباء زحلة فقد حذّرت أمس الأول من انقطاع كُلّي وشامل للكهرباء في غضون الساعات المقبلة. وعن الحلول المطروحة للأزمة، تقول مصادر متابعة في المؤسّسة، أنّ مؤسسة كهرباء لبنان أبلغت الحكومة ومصرف لبنان ووزير الطاقة أنّ لدى المؤسسة فائضاً من الأموال يكفي لشراء 4 بواخر فيول وفق سعر الصرف الرسمي، وقد طلبت من المركزي استخدام الاموال لمدّ المؤسسة بحاجتها من الفيول. وأوضحت أنّه لا يمكن للمؤسسة أن تشتري الدولار من السوق السوداء، لأنّها مؤسسة عامة محكومة بقانونين: قانون النقد والتسليف وسعر الصرف الرسمي. وبالتالي، اذا قبل مصرف لبنان فتح مناقصة بأموال المؤسسة لشراء الفيول، يمكن بعدها أن تتمدّد فترة التغذية وتتأجّل العتمة الشاملة المتوقّعة الشهر المقبل.

نداء الوطن/ أكرم حمدان

تناول موضوع الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى عقد جلسة عامة قبل ظهر غد الخميس في قصرالأونيسكو، للنظر في قرار الإتهام في تفجير المرفأ وفقاً للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 13/90. وفي هذا السياق، يجزم نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وهو الخبير في هذا الملف وترأس لجان تحقيق برلمانية سابقاً بأنّ "ما ستذهب إليه جلسة الغد هو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ذات صلاحيات قضائية واسعة، وفقاً للأصول الدستورية والقانونية المعمول بها وبالتالي فإنّ النتيجة المباشرة لها هي رفع الحصانة". وأضاف الفرزلي "وفقاً للمادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب فإن الجلسة ستبدأ بمناقشة ما جرى مع الهيئة المشتركة المؤلفة من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل، ثم تذهب إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفقاً للقانون 1390 ذي الصلاحيات القضائية الواسعة التي تسمح بالتحقيق والإستدعاء وصولاً إلى التوقيف، وحتماً سيتم التطرق إلى مضمون الإقتراح الذي تقدم به الرئيس سعد الحريري وكتلته وأنا وقعت عليه أيضاً بشأن تعليق كل الحصانات".

الديار/ جويل بو يونس

قالت إنّه على عكس ما كان متوقعاً، فلا موعد ولا لقاء حدد للرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في بعبدا وهو لم يطلب أي موعد لاجتماع كان يفترض ان يكون سابعاً أمس. وفي هذا السياق، أكدت مصادر رفيعة أنّ التواصل غير المباشر بين الرئيسين عون وميقاتي كان استمر في عطلة الاسبوع، كما أنّ الرئيس المكلف أجرى سلسلة اتصالات ولقاءات بعيداً عن الاعلام مع بعض المعنيين على خط التأليف للبحث في مسألة بعض الحقائب الاساسية غير السيادية، هذا التواصل غير المباشر تمثّل، بلقاء مسائي عُقد يوم الاثنين بين موفد من ميقاتي، الذي ضمّ "العائلة الميقاتية" ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، حيث ساد اللقاء نقاش بأكثر من نقطة في حقائب أساسية وتسمية الوزراء. وهنا تكشف المعلومات ان البحث في هذا اللقاء تناول موضوع الوزيرين المسيحيين ومن يسميهما، وهذه المعطيات تنفيها مصادر مطلعة ومقربة من رئيس التيار الوطني الحر وتقول: باسيل لم يلتق لا ميقاتي ولا موفداً منه، وهو يضع نفسه خارج إطار عملية التأليف كلياً. وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر في الثنائي الشيعي أنّ الاتصالات التي تحصل بالكواليس لم تنجح حتى اللحظة في تحقيق الخرق المطلوب بدءاً من المداورة إلى العقد الاخرى والكثيرة.