الوكالة الوطنية للإعلام

لبنان القوي رفض التعرض للراعي وأكد أهمية التزام الـ1701 وضرورة أن تطرح رئاسة مجلس النواب في جلسة الخميس على التصويت طلب رفع الحصانات

جدد "تكتل لبنان القوي" في بيان، بعد اجتماعه الدوري الذي عقده عن بعد برئاسة النائب جبران باسيل، "أهمية الإسراع في تشكيل حكومة برئاسة دولة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بالتعاون والاتفاق مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفق الدستور والميثاق، قادرة على وقف الإنهيار وتنفيذ الإصلاح المطلوب وعلى رأسه التدقيق الجنائي واستعادة الأموال المحولة إلى الخارج وقانون الكابيتال كونترول وكل الإصلاحات المعروفة".

وكالة الأناضول

تركيا.. تواصل جهود إخماد حرائق الغابات في ولاية موغلا

تواصل فرق الإطفاء الثلاثاء، جهودها برًا وجوًا، لإخماد الحرائق المندلعة في منطقتي ميلاس وكويجيز بولاية موغلا التركية.

ويشارك في أعمال إخماد الحرائق، 3 طائرات و18 مروحية وعدد كبير من سيارات الإطفاء والآليات المجنزرة.

وإلى جانب الطائرات والمروحيات والعربات، يساهم أكثر من ألف رجل إطفاء في عمليات إخماد حرائق الغابات.

ومنذ 28 يوليو/ تموز الماضي، طالت حرائق عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية.

وتمكنت السلطات من إخماد معظمها، وبلغت حصيلة الضحايا 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان تلك المناطق "منكوبة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

صحيفة: التدريبات المشتركة بين روسيا والصين تثير قلق أمريكا والمحللين الغربيين

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الثلاثاء، بأن التدريبات الروسية - الصينية المعروفة باسم "التفاعل - 2021"، والتي تجري في الصين، تثير قلق الولايات المتحدة والمحللين الغربيين، لا سيما في ضوء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وبحسب الصحيفة، فإن التدريبات الروسية الصينية تثير "مخاوف" المحللين الغربيين من أن "خصمي الولايات المتحدة يطوران قدرات عملياتية مشتركة". على وجه الخصوص، يرتبط القلق بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، بينما كانت كل من بكين وموسكو على تواصل مع طالبان (حركة إرهابية محظورة في روسيا).

وكتبت الصحيفة البريطانية: "على خلفية سحب الولايات المتحدة الأمريكية لقواتها المتبقية من أفغانستان وبعد اتصال بكين وموسكو مع طالبان، تتم مراقبة التدريبات عن كثب، بحثًا عن مؤشرات تدل على أن القوات الصينية والروسية تتدرب على تنسيق المهام والقيام بعمليات مشتركة".