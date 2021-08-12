اللواء/ عمر البردان

نقل عن مصادر سياسية قولها إنه رغم الأجواء الإيجابية التي تسير فيها عملية التأليف، إلا أن الأمور ما زالت بحاجة إلى المزيد من المشاورات، لأن هناك عقداً لم تحل بعد، وتحتاج إلى وقت، مؤكدة أن الرئيس المكلف لن يقبل باستمرار مشاورات التشكيل إلى ما لا نهاية، لا بل أنه عازم على إنجاز مهمته في مدة معقولة، وإلا لن يتأخر في إعلان اعتذاره إذا وجد أن الأبواب موصدة أمامه. وقالت، إن "وضع البلد لا يحتمل أي تأخير ولا بد من حسم الأمور في أيام وليس في أسابيع، في ظل تمدد الانهيار الذي طال كل المرافق، وينذر بسقوط الهيكل على رؤوس الجميع".

الديار/ هيام عيد

نقلت عن مصادر سياسية مطّلعة قولها، إن الوقت ما زال مُبكراً للحديث عن فشل أو عجز عن التأليف أو عن وصول المباحثات الحكومية إلى الطريق المسدود، وخصوصاً أن الرئيس المكلّف ركّز على أن الأمور في «خواتيمها»، وإن كان لم يحدّد طبيعة هذه الخواتيم والتي قد تكون إيجابية أو قد تكون سلبية، فتتّجه الأمور إلى المزيد من المراوحة بانتظار نتائج التحرّكات الجارية قبل تحديد موعد الاجتماع المقبل، وذلك، في ضوء ما يُنقل عن ميقاتي، تأكيده أمام زواره أن مهلة التأليف لن تبقى مفتوحة.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

نقلت عن أوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قولها إن طول البال لا بد من أن ينفد، وكثرة الطلبات والطلبات المضادة قد تعقد الأمور، وتعرقل الحلول وتسيء إلى إخراج الحكومة من عمق الزجاجة، وبالتالي نكون أمام طريق مسدود ولا خيار إلا المماطلة وتضييع المزيد من الوقت وصولاً إلى الاعتذار، وسط تزايد الأزمات الاجتماعية اليومية التي تلاحق المواطنين في يومياتهم.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

نقل عن بعض السياسيين قولهم إنّ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إذا اعتذر عن التأليف فإنه سيُقفل عن قصد أو غير قصد نادي رؤساء الحكومة السابقين الذين أعطوا لأنفسهم صلاحية احتكار تسمية مَن يرغبون الدخول إلى السرايا الحكومية، إذ إنه ربما يحصل في هذه الحال ضغوط دولية للذهاب إلى خيارات أخرى موجودة لرئاسة الحكومة، لأنّ البلاد لا تتحمل البقاء من دون حكومة أكثر ممّا هي عليه الآن من انهيار وتدهور