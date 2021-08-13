نداء الوطن 12/8/2021

ميسي يجسد "الحلم الأوروبي" لسان جرمان

كان النجم الارجنتيني ليونيل ميسي واضحاً جداً في تحديد هدفه الأساسي مع فريقه الجديد باريس سان جرمان الفرنسي وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرة أخرى ليعطي إدارة النادي الباريسي دفعاً جديداً في اتجاه تحقيق هذا الحلم الذي تسعى خلفه منذ 2011.

انسحاب نادل والشقيقتين وليامس

أجبر الاسباني رافايل نادل على الانسحاب من الدور الثاني لدورة تورنتو الكندية في كرة المضرب بعد معاودة الأوجاع في قدمه اليسرى.

ارمسترونغ الى ساوثمبتون

تعاقد نادي ساوثمبتون الإنكليزي مع مهاجم بلاكبيرن ادم ارمسترونغ لمدة اربع سنوات مقابل 15 مليون جنيه استراليني.