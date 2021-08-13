لبنان الحر

أعلن ​رئاسة مجلس الوزراء​، صدور الموافقة الاستثنائية عن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​، على طلب ​وزارة الطاقة والمياه​ على اتفاق بيع مادة زيت ​الوقود​ الموقّع بين الجانبين العراقي واللبناني، وعقد شراء فيول أويل الموقع بين المديرية العامة للنفط، وشركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، وذلك بعد الأخذ برأي هيئة التشريع والاستشارات.

صوت لبنان

التقى وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، في مكتبه في الوزارة، النائب فريد البستاني، وبحث معه في شؤون إنمائيّة تخصّ منطقة الشوف.

radio orient

أصدر مصرف لبنان البيان الآتي : "عطفا على البيان الصادر عن مصرف لبنان المتعلق بالمحروقات، فإن مصرف لبنان كان قد راسل الحكومة منذ شهر آب 2020 أي منذ نحو سنة، مؤكدا أنه لا يمكن قانونا المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه. وقد أكد ذلك مرارا بمراسلات اخرى وفي كافة الإجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم مؤكدا أن المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلا تشريعيا.

اذاعة النور

أعلن المكتب الاعلامي لوزارة المالية وضع ستة ملايين طابع مالي من فئة الـ 250 ليرة قيد التداول.

صوت المدى

التقى أمين سر "تكتل لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان صباح اليوم الخميس إلى بكركي،البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي .